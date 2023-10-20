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Часткове місячне затемнення відбудеться 28-29 жовтня 2023 року

ByМамфо Брешіа

Жовтень 20, 2023
Часткове місячне затемнення відбудеться 28-29 жовтня 2023 року

Часткове місячне затемнення, також відоме як Чандра Грахан, має відбутися 28-29 жовтня 2023 року. Місячне затемнення почнеться, коли Місяць увійде в півтінь опівночі 28 жовтня, а фаза тіні почнеться в рано вранці 29-го. Цю небесну подію можна буде побачити з усіх частин Індії близько опівночі.

У зв’язку з місячним затемненням Сомнатх-Мандір та всі мандири, що входять до Фонду Шрі Сомнатха, призупинять свої регулярні церемонії пуджі 28 жовтня після обіднього аарті.

Затемнення можна буде побачити у величезному регіоні, який охоплює західну частину Тихого океану, Австралію, Азію, Європу, Африку, східну частину Південної Америки, північний схід Північної Америки, Атлантичний океан, Індійський океан і південну частину Тихого океану.

Тіньова фаза затемнення почнеться о 01:05 за стандартним стандартним часом 29 жовтня і закінчиться о 02:24 за стандартним стандартним часом. Тривалість затемнення становитиме 1 годину 19 хвилин із дуже малою величиною 0.126.

Варто зазначити, що наступне місячне затемнення, видиме з Індії, відбудеться 07 вересня 2025 року і буде повним місячним затемненням. Попереднє місячне затемнення, видиме з Індії, відбулося 8 листопада 2022 року і було повним затемненням.

Місячне затемнення відбувається в день повного місяця, коли Земля стає між Сонцем і Місяцем, і всі три об’єкти вирівнюються. Повне місячне затемнення відбувається, коли весь Місяць потрапляє в тінь Землі, тоді як часткове місячне затемнення відбувається, коли лише частина Місяця потрапляє під тінь Землі.

Джерело: DeshGujarat

By Мамфо Брешіа

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