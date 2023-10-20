Часткове місячне затемнення відбудеться 28-29 жовтня 2023 року

Небесна подія має відбутися 28-29 жовтня 2023 року, оскільки очікується часткове затемнення Місяця. Ця подія, також відома як напівтіньове місячне затемнення, відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються таким чином, що Земля відкидає тінь на Місяць, через що він виглядає темнішим.

Під час цього затемнення лише частина Місяця буде закрита тінню від Землі, що призведе до часткового затемнення його звичайної яскравості. Важливо відзначити, що цей тип затемнення відрізняється від повного місячного затемнення, коли Місяць повністю закритий земною тінню.

Очікується, що часткове затемнення Місяця відбудеться протягом декількох годин, причому максимальна видимість припаде на пізній вечір або рано вранці залежно від часового поясу країни. В Індії затемнення має розпочатися в ніч на 28 жовтня і триватиме до раннього ранку 29 жовтня.

Спостерігачі в Індії матимуть можливість спостерігати, як Місяць поступово втрачає свою яскравість, коли він входить у тінь Землі. Це явище є нагадуванням про неймовірні небесні події, які відбуваються у нашому Всесвіті, і дає унікальну можливість для любителів зірок та астрономії спостерігати та оцінювати чудеса нашої Сонячної системи.

Під час спостереження за затемненням важливо вживати належних запобіжних заходів, щоб захистити очі від прямих променів сонця. Щоб запобігти потенційній шкоді зору, рекомендується використовувати окуляри для сонячного затемнення або інші схвалені сонячні фільтри.

Тож відзначте у своєму календарі вихідні 28-29 жовтня 2023 року та знайдіть час, щоб побачити заворожуючу красу часткового місячного затемнення. Це шанс поєднатися з природним світом і помилуватися вражаючими чудесами, які може запропонувати наш Всесвіт.

джерела:

– Індія Освіта | Останні новини освіти | Світові освітні новини | Останні освітні новини (джерело)

– Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) (джерело)