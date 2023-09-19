Сонячний зонд NASA Parker спостерігає потужний викид корональної маси

Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe нещодавно пролетів через потужний корональний викид (CME) поблизу Сонця, надавши цінні дані про те, як сонячна плазма взаємодіє з міжпланетним пилом. Цей CME є одним із найінтенсивніших, коли-небудь зареєстрованих. Вперше зонд спостерігав взаємодію між CME та міжпланетним пилом, проливаючи світло на явище, яке було теоретизовано два десятиліття тому, але ніколи раніше не спостерігалося.

Аналіз даних, зібраних зондом під час прольоту, опублікований в The Astrophysical Journal. Вчені, які вивчали CME, прийшли до висновку, що він очистив міжпланетний пил на відстані приблизно 6 мільйонів миль від Сонця. Однак простір, який було очищено, незабаром наповнився ще більшою кількістю міжпланетного пилу.

Камера Parker Solar Probe Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) забезпечила вид на CME, коли космічний корабель проходив крізь нього. Спочатку камера зафіксувала спокійний вид глибокого космосу, але він швидко став переповнений яскравим світлом, коли крізь нього проходили клаптики матеріалу.

Сонячний зонд Parker Solar Probe зробив значні відкриття з моменту свого запуску в 2018 році. У 2021 році він здійснив свій перший прямий контакт із короною Сонця та вивчає сонячний вітер. Названий на честь Юджина Паркера, який висунув теорію про існування сонячного вітру, зонд завершив свій шостий проліт повз Венеру в серпні 2022 року та продовжуватиме збирати нові відомості про динаміку Сонця під час своєї поточної місії.

джерела:

– Сонячний зонд NASA Parker розгадує давню таємницю Сонця, NASA