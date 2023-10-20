Ставлення батьків до участі здорових дітей у геномних дослідженнях

Нещодавнє дослідження вивчало ставлення батьків до участі їхніх здорових дітей у геномних дослідженнях та їхні очікування щодо результатів. Дослідження мало на меті зрозуміти погляди батьків, які брали участь у дослідницькій мережі первинної медичної допомоги та мали здорових дітей. Дослідження проводило напівструктуровані телефонні інтерв’ю з 26 батьками, аналізуючи стенограми тематично.

З інтерв’ю випливають три ключові теми. Першою темою була взаємність, коли батьки висловлювали перевагу отриманню медичних результатів у дитинстві як взаємний жест за участь у дослідженні. Вони також очікують, що з часом з ними знову зв’яжуться для будь-якої додаткової інформації чи оновлень. Друга тема досліджувала вплив генетичного тестування. Батьки сподівалися на майбутні клінічні переваги для своїх дітей, але також були стурбовані ризиком генетичної дискримінації. Вони хотіли переконатися, що участь у геномних дослідженнях не матиме жодних негативних наслідків для майбутнього їхньої дитини.

Третьою темою була влада та розширення можливостей. Деякі батьки відчули силу завдяки участі в геномних дослідженнях, оскільки це дозволило їм вжити профілактичних заходів для своєї дитини та інших членів сім’ї. Вони побачили в цьому можливість приймати обґрунтовані рішення та потенційно уникнути потенційних ризиків для здоров’я. Однак інші батьки не наважувалися обмежити автономію своєї дитини, беручи участь у дослідженнях, які могли б призвести до виявлення захворювань або генетичної схильності.

Розуміння цих ставлень і очікувань може допомогти розробити орієнтовані на учасників підходи до геномних досліджень. Дослідники можуть враховувати цю напругу під час планування досліджень, щоб оптимізувати процес прийняття рішень та участі батьків, максимізуючи корисність результатів. Крім того, вирішення проблем, пов’язаних із генетичною дискримінацією, і сприяння самостійності у прийнятті рішень може ще більше посилити бажання батьків брати участь у геномних дослідженнях зі своїми здоровими дітьми.

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