Вчені виявили, що паразити змушують мурах лазити по травинці

Вчені з Департаменту рослинництва та наук про навколишнє середовище Копенгагенського університету зробили захоплююче відкриття про ланцетну печінкову двуустку, різновид паразита. Ці сосальщики мають дивовижну здатність контролювати мурах і змушувати їх лазити по травинках, збільшуючи ймовірність того, що сосальщики будуть з’їдені більшими тваринами.

Життєвий цикл ланцетників починається з того моменту, коли їх яйця виділяються коровами і потрапляють у траву. Равлики ковтають ці яйця, де вони розвиваються в личинок і розмножуються безстатевим шляхом. Равлики реагують на зараження утворенням навколо черв’яків цист, які згодом викидаються у вигляді кульок слизу. Самі того не знаючи, мурахи поглинають ці кульки слизу разом із личинками черв’яків.

Потрапляючи всередину мурашки, личинки мігрують або в шлунок, або в мозок мурахи. Ті, що досягають мозку, беруть на себе контроль, наказуючи мурахі піднятися на травинку та вчепитися за неї. Така поведінка полегшує більшим тваринам випадкове проковтування мурахи та її паразитів. Всередині остаточного хазяїна глисти дозрівають і відкладають яйця в печінці хазяїна, завершуючи цикл.

Дослідники, які вивчали заражених мурах у данських лісах Бідструп, виявили, що температура відіграє значну роль у поведінці мурах. У прохолодні дні мурахи залишалися на траві, а в теплі дні вони спускалися вниз. Це спостереження свідчить про те, що хробаки переважно маніпулюють мурахами вночі та вранці. Висновки підкреслюють складність поведінки паразитів і підкреслюють необхідність подальших досліджень у цій галузі.

Хоча це рідко, люди іноді можуть інфікуватися цими паразитами. У таких випадках можуть постраждати печінка і жовчні шляхи. Однак важливо зазначити, що людина не є основним хазяїном для ланцетної двуустки.

джерела:

– Університет Копенгагена, кафедра наук про рослинництво та навколишнє середовище

– Поведінковий екологічний журнал