Таємнича подія змінила ореол темної матерії нашої галактики, показує дослідження

Нещодавнє дослідження показує, що масивна пляма невидимої темної матерії спричинила значне спотворення форми нашої галактики. Хоча спочатку вчені вважали, що Чумацький Шлях є плоским диском із двома спіральними рукавами, вимірювання, проведені протягом останнього століття, виявили незрозуміле вигинання. Деформація відбувається головним чином на кордонах галактики, де певні області опускаються, а інші спалахують угору, надаючи їй вигляд розчавленого сомбреро.

Комп’ютерне моделювання, проведене дослідниками, можливо, виявило причину цього явища. Симуляції натякають на таємничу подію, яка порушила вирівнювання невидимого гало темної матерії нашої галактики. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy 14 вересня, демонструє переконливі докази того, що наша Галактика оповита нахиленим ореолом темної матерії.

Темна матерія — це невловимий тип матерії, який становить приблизно 85% усієї матерії Всесвіту. Хоча він безпосередньо не взаємодіє зі світлом і залишається невидимим, його гравітаційні ефекти можна спостерігати. Темна матерія відповідає за прискорення зірок до надзвичайних швидкостей, коли вони обертаються навколо галактичних центрів, спотворюючи світло віддалених зірок і формуючи галактичне гало Чумацького Шляху.

Галактичне гало відноситься до величезної сфери зірок, які плавають, як листя, у водоймі темної матерії, розташованої за спіральними рукавами Чумацького Шляху. Недавні дослідження з використанням космічного корабля Gaia Європейського космічного агентства показали, що зірки в галактичному гало дивним чином зміщені.

Намагаючись зрозуміти наслідки незбалансованого зоряного гало для гало темної матерії, астрономи використовували комп’ютерні моделі, щоб відтворити молоду галактику, схожу на Чумацький Шлях. Модель включала гало темної матерії, нахилене на 25 градусів відносно диска. Після моделювання галактики протягом 5 мільярдів років дослідники виявили, що їхня модель значною мірою нагадує нашу власну галактику.

Причина неправильного розташування гало темної матерії досі незрозуміла. Проте симуляції, проведені дослідниками, показують, що це, ймовірно, результат масивного зіткнення, потенційно за участю іншої галактики, яка зіткнулася з нашою. Це зіткнення могло спричинити нахил гало темної матерії вгору на цілих 50 градусів перед тим, як повільно опуститися до поточного піднесення в 20 градусів.

джерела:

«Гігантська пляма невидимої темної матерії змінила форму нашої галактики»

«Темна матерія може накопичуватися всередині мертвих зірок — з потенційно вибуховими наслідками»