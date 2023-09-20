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Місія NASA OSIRIS-REx висадить на Землю зразок астероїда

ByВікі Ставропулу

Вересень 20, 2023
Місія NASA OSIRIS-REx висадить на Землю зразок астероїда

Перша в історії місія NASA з повернення зразків астероїдів OSIRIS-REx має приземлитися на Землю в неділю вранці, 24 вересня. Маленька капсула, що містить дорогоцінний зразок астероїда, приземлиться на полігоні для випробувань і тренувань штату Юта поблизу Дагуея, після успішна місія, яка зібрала зразок з астероїда Бенну в жовтні 2020 року.

Очікується, що посадка відбудеться за кілька хвилин до 11 години ранку за східним часом, і транслюватиметься в прямому ефірі на телебаченні NASA з 10 ранку за східним часом. NASA також забезпечить трансляцію іспанською мовою на X (раніше Twitter), Facebook і YouTube. Покриття триватиме, доки зразок не потрапить у чисту кімнату поблизу місця посадки.

Місія OSIRIS-REx, вартістю 1 мільярд доларів, відіграла важливу роль у захопленні цього зразка за допомогою своєї спускної капсули. Основна мета місії полягає в тому, щоб вивчити, як сформувалася та еволюціонувала Сонячна система, а повернення зразків дозволить вченим ближче подивитися на перші дні нашої Сонячної системи.

Після того, як зразок буде знайдено, дослідження на Землі триватимуть протягом наступних років. Тим часом головний космічний корабель вирушить у нову місію під назвою OSIRIS-APEX. Його метою є дослідження близькоземного астероїда Апофіс, який планується прибути в 2029 році.

Щоб надати додаткову інформацію та оновлення, NASA запланувало різні заходи, пов’язані з місією OSIRIS-REx. Серед них – оновлення статусу 22 вересня, прес-конференція після посадки 24 вересня та конференція для розкриття зразка астероїда 11 жовтня.

Місія OSIRIS-REx є важливою віхою в нашому дослідженні космосу та сприятиме кращому розумінню походження та історії нашої Сонячної системи.

джерела:
– NASA [посилання]
– Space.com [посилання]

By Вікі Ставропулу

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