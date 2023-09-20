Зонд NASA OSIRIS-REx успішно виконав свій останній маневр корекції траєкторії, наблизивши його на один крок до доставки свого зразка астероїда на Землю 24 вересня. У неділю зонд коротко запустив двигун, що призвело до зміни швидкості на 7 дюймів (17.8 сантиметрів) на хвилину. Цей маневр скоригував місце посадки капсули-зразка, перемістивши її на схід майже на 8 миль (12.5 кілометрів) у межах попередньо визначеної зони посадки на випробувальному та навчальному полігоні Міністерства оборони штату Юта.

Цей маневр корекції відбувся після вирішального маневру встановлення курсу 10 вересня, який мав на меті випустити капсулу із зразками 24 вересня на висоті 63,000 102,000 миль (1.8 2.8 км) над Землею. Зараз зонд знаходиться приблизно на відстані 14,000 мільйона миль (23,000 мільйона км) від Землі та наближається зі швидкістю приблизно XNUMX XNUMX миль на годину (XNUMX XNUMX км/год).

Місія OSIRIS-REx, яка стартувала у вересні 2016 року з бюджетом у 1 мільярд доларів, була відправлена ​​для вивчення навколоземного астероїда Бенну. Після багатьох років спостережень він успішно зібрав близько 8.8 унцій (250 грамів) матеріалу з поверхні Бенну в жовтні 2020 року.

Після повернення на Землю зразок буде доставлено в Космічний центр Джонсона NASA в Х'юстоні, де він буде підготовлений і збережений. Деякі матеріали з астероїдів будуть передані вченим по всьому світу для вивчення ранньої Сонячної системи та потенційної ролі багатих вуглецем астероїдів, таких як Бенну, у виникненні життя на Землі. Вчені вважають, що ці астероїди могли принести на Землю органічні сполуки, необхідні будівельні блоки для життя, через давні удари.

Поки зворотна капсула прямує до Землі, головний космічний корабель OSIRIS-REx продовжить свою місію. Він прямуватиме до іншого потенційно небезпечного астероїда, Апофіса, у рамках розширеної місії, відомої як OSIRIS-APEX, запланованої на 2029 рік.

джерела:

– Зонд NASA OSIRIS-REx робить останню корекцію курсу перед поверненням зразка астероїда на Землю