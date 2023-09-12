Місія NASA OSIRIS-REx наблизилася до Землі з дорогоцінним зразком астероїда

Космічний корабель NASA OSIRIS-REx наближається до Землі зі своїм цінним вантажем зразків астероїдів. Під час критичного маневру космічний корабель запустив двигуни керування орієнтацією, регулюючи свою швидкість на 0.5 миль/год, щоб забезпечити успішне повернення. Без цієї невеликої корекції зонд і його астероїдний вантаж проминули б Землю.

Місія OSIRIS-REx передбачає збір зразків бруду та гравію з астероїда Бенну, ширина якого становить близько 1,650 футів. Космічний корабель зібрав приблизно 8.8 унцій (250 грамів) матеріалу під час свого візиту до Бенну в жовтні 2020 року. Ці дорогоцінні зразки будуть доставлені на Землю в капсулі вранці 24 вересня.

Очікується, що зворотна капсула приземлиться у визначеному районі розміром 36 миль на 8.5 миль на полігоні для випробувань і тренувань штату Юта, на південний захід від Солт-Лейк-Сіті. Приземлення відбудеться приблизно через 13 хвилин після вивільнення капсули, при цьому космічний корабель буде дотримуватися точної швидкості та кута.

Зібрані зразки астероїдів матимуть величезну цінність для вчених усього світу. Вивчаючи ці зразки, дослідники сподіваються отримати уявлення про формування та еволюцію нашої Сонячної системи. Крім того, матеріал може пролити світло на роль багатих вуглецем астероїдів, таких як Бенну, у доставці необхідних компонентів для життя на Землі.

Зараз космічний корабель OSIRIS-REx знаходиться приблизно в 4 мільйонах миль від Землі, подорожуючи зі швидкістю 14,000 17 миль на годину. Команда місії може виконати ще одну стрільбу з двигуна 2029 вересня, якщо вважатиме за необхідне. Важливо зазначити, що на Землю повернеться лише капсула із зразком, тоді як космічний корабель продовжить свою подорож до астероїда Апофіс для розширеної місії із запланованим прибуттям у XNUMX році.

джерела:

– Повідомлення в блозі представників NASA 11 вересня

– Автор зображення Центру космічних польотів імені Годдарда NASA: траєкторія повернення до Землі космічного корабля OSIRIS-REx і капсули зразка.