Розуміння поведінки електронів у розплавлених солях для сучасних ядерних реакторів

Дослідники з Оук-Ріджської національної лабораторії Департаменту енергетики та Університету Айови досягли значного прогресу в розумінні того, як електрони взаємодіють з розплавленими солями в передових ядерних реакторах. Шляхом обчислювальної симуляції введення надлишкового електрона в розплавлену сіль хлориду цинку вчені змогли ідентифікувати три стани, які може приймати електрон.

У першому сценарії електрон стає частиною молекулярного радикала, що складається з двох іонів цинку. У другому сценарії електрон локалізується на одному іоні цинку. У третьому сценарії електрон делокалізується і дифузно поширюється на кілька іонів солі. Ці відкриття мають вирішальне значення для прогнозування впливу радіації на продуктивність реакторів, що працюють на солі.

Реактори з розплавленої солі розглядаються як потенційна конструкція майбутніх атомних електростанцій. Тому розуміння того, як розплавлені солі реагують на високу радіацію, є надзвичайно важливим. Дослідники мали на меті пролити світло на поведінку електрона в контакті з іонами, які утворюють розплавлену сіль.

Хоча дослідження не дає відповідей на всі запитання, воно забезпечує важливу відправну точку для подальшого дослідження взаємодії між електронами та розплавленими солями. Дослідники також вважають, що три ідентифіковані види, утворені електронами в короткостроковій перспективі, потенційно можуть реагувати, утворюючи більш складні протягом більш тривалого періоду часу.

Дослідження під назвою «Чи реагують високотемпературні розплавлені солі з надлишком електронів? Випадок ZnCl2» було опубліковано в The Journal of Physical Chemistry B. Його було обрано як вибір редакторів ACS, що вказує на його потенціал для широкого суспільного інтересу.

Це дослідження було проведено в рамках Дослідницького центру розплавлених солей в екстремальних середовищах Міністерства енергетики (MSEE EFRC) під керівництвом Брукхейвенської національної лабораторії. Дослідницька група планує продовжити дослідження впливу радіації на інші соляні системи. Їхні обчислювальні дослідження проводилися на користувальницьких об’єктах Міністерства енергетики, зокрема в Обчислювальному середовищі та середовищі даних для науки в Національній лабораторії Оук-Ріджа та Національному науково-обчислювальному центрі досліджень енергетики в Національній лабораторії Лоуренса Берклі.

Розуміння поведінки електронів у розплавлених солях має вирішальне значення для розвитку реакторів з розплавленими солями. Це допомагає забезпечити безпеку та ефективність цих реакторів, які вважаються перспективним варіантом для майбутнього виробництва ядерної енергії.

джерела:

– Лоуренс Бернард, ORNL