Метеорний потік Оріоніди: вражаюча небесна подія

Найближчими днями очікується пік метеорного потоку Оріоніди, який NASA описує як один із найкрасивіших потоків року. Метеори Оріоніди, відомі своєю яскравістю та швидкістю, мандрують із приголомшливою швидкістю 148,000 41 миль на годину або XNUMX милю на секунду. Деякі з цих метеоритів залишають після себе сяючі потяги з уламків, додаючи пишноти небесному зображенню.

За даними NASA, метеори будуть обрамлені одними з найяскравіших зірок на нічному небі, створюючи вражаючий фон для спостерігачів. Злива почалася 26 вересня і триватиме до 22 листопада, але пік очікується на 21 жовтня. Протягом цього часу глядачі в безмісячному небі можуть очікувати побачити близько 23 метеорів на годину.

Метеорний потік Оріоніди відбувається щороку, коли Земля проходить через область космосу, заповнену уламками комети Галлея. Це сміття, що складається з частинок пилу від комети, відповідає за смуги світла, які видно як метеори, коли вони стикаються з атмосферою Землі.

Щоб спостерігати за метеорним потоком Оріоніди, найкраще знайти місце подалі від джерел світла. Потрібно приблизно 30 хвилин, щоб очі адаптувалися до темряви, що дозволяє краще бачити метеори. У північній півкулі рекомендується лежати на спині, ноги дивляться на південний схід, тоді як у південній півкулі рекомендується направити ноги на північний схід.

Визначення місцезнаходження сузір’я Оріона, від якого походить назва метеорного потоку, допоможе спостерігачам знайти радіантну точку в небі. Однак, щоб отримати більш вражаючий вид, найкраще дивитися під кутом принаймні 45-90 градусів від Оріона, оскільки це зробить метеори довшими та вражаючими.

Після жовтня любителі астрономії можуть з нетерпінням чекати метеорного потоку Леоніди в листопаді. Леоніди, спричинені уламками комети Темпеля-Туттля, ненадовго збігатимуться з Оріонідами, перш ніж досягнуть піку 18 листопада.

Краса метеорних дощів полягає в тому, що ви можете спостерігати за взаємодією небесних об’єктів із земною атмосферою. Це служить нагадуванням про величезність і велич нашого Всесвіту. Отже, відзначайте свої календарі та готуйтеся бути вражені пишністю метеорного потоку Оріоніди!

Визначення:

Метеорний дощ Оріоніди: щорічний метеорний дощ, який виникає, коли Земля проходить крізь слід уламків, залишений кометою Галлея.

Комета Галлея: відома періодична комета, якій потрібно приблизно 76 років, щоб обертатися навколо Сонця.

Радіантна точка: точка на небі, з якої, здається, виходять метеори в метеорному дощі.

джерела:

– НАСА

– Американське метеорне товариство