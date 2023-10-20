Будьте готові до метеорного потоку Оріоніди

Цього місяця спостерігачів неба чекає задоволення, оскільки щорічний метеорний потік Оріоніди досягає свого піку. Ця небесна подія, яка породжує до 25 метеорів на годину, осліпить звіздарів у суботу ввечері та до ранніх годин неділі. Оріоніди особливо особливі, тому що метеори насправді є фрагментами комети Галлея, відомої як комета 1P/Галлея.

Комета Галлея — відома комета, яку можна побачити з Землі лише кожні 75–76 років. Проте метеорний потік Оріоніди дає можливість людям щороку спостерігати частину історії цієї комети. Коли комета Галлея обертається навколо Сонця, вона залишає на своєму шляху слід уламків. Коли Земля проходить через це сміття, воно потрапляє в нашу атмосферу з неймовірною швидкістю.

Доктор Мінджае Кім, науковий співробітник Університету Уоріка, пояснює, що метеорний дощ Оріоніди відбувається між 2 жовтня та 7 листопада, а його пік припадає на ніч з 20 на 22 жовтня. Однак дощ можна спостерігати до і після пікових дат. Цей дощ відомий не лише своєю красою, але й зв’язком із кометою Галлея.

Щоб спостерігати метеорний дощ Оріоніди, все, що вам потрібно, це чисте небо, терпіння та місце подалі від світлового забруднення. Метеори будуть видні неозброєним оком у всіх частинах неба, що зробить це глобально видимою подією. Незалежно від того, перебуваєте ви в північній чи південній півкулі, ви можете насолоджуватися цим небесним шоу до 7 листопада.

Отже, якщо ви пропустили «подію, яка буває раз у житті» — побачити комету Галлея, не засмучуйтеся. Метеорний потік Оріоніди пропонує унікальну можливість побачити уламки, залишені після цієї відомої комети, і насолодитися красою нічного неба.

джерела:

– Ніна Мессі, науковий кореспондент PA