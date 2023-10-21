Метеорний потік Оріоніди досягне піку 21 жовтня: як це відчути

Метеорний дощ Оріоніди, який зараз триває і триватиме до 7 листопада, незабаром досягне свого піку 21 жовтня. Ця щорічна небесна подія пропонує вражаюче зображення падаючих зірок, які освітлюють нічне небо. Потік походить із залишків комети Галлея, відомої комети, яка обертається навколо Сонця кожні 75-76 років.

Походження метеорного потоку можна простежити до крихітних фрагментів, які відриваються від комети Галлея під час її подорожі крізь космос. Ці фрагменти утворюють слід із пилу та уламків льоду, який зрештою потрапляє в атмосферу Землі з дивовижною швидкістю близько 41 милі на секунду. Коли ці частинки стикаються з атмосферою Землі, вони згорають через тертя об повітря, створюючи сяючі смуги світла, які характеризують метеоритні дощі.

Комета Галлея породжує не один, а два щорічні метеорні дощі. Це відбувається тому, що орбіта комети тісно перетинається з орбітою Землі в двох різних точках. Перша точка веде до метеорного потоку Ета-Акваріди на початку травня, тоді як друга точка відбувається зараз, у середині-кінці жовтня, створюючи метеорний дощ Оріоніди.

Щоб спостерігати за цією яскравою виставою, не потрібне спеціальне обладнання. Неозброєним оком достатньо побачити падаючі зірки. Сприятливе вирівнювання неба цього року означає, що місяць не заважатиме перегляду в перші передсвітанкові години. Для тих, хто проживає як у північній, так і в південній півкулях, буде багато можливостей побачити метеоритний дощ.

Деякі рекомендовані місця, щоб насолодитися метеорним потоком Оріоніди, включають Нью-Йорк, Маямі, Лос-Анджелес, Атланту та Північну Каліфорнію. Очікується, що ці місця матимуть сприятливі умови для перегляду з мінімальною хмарністю та обмеженим світловим забрудненням.

Щоб оптимізувати враження від перегляду, знайдіть тьмяно освітлену вулицю подалі від вуличних ліхтарів і освітлення в житлових приміщеннях. Орієнтуйтеся на південний схід (для тих, хто живе в Північній півкулі) або північний схід (для тих, хто живе в Південній півкулі). Потрібно приблизно 30 хвилин дивитися вгору на небо, щоб очі пристосувалися та виявили метеори. Щоб повною мірою насолодитися метеорним потоком, радимо уникати фокусування лише на радіантній точці Оріонід, зірці Бетельгейзе.

Тож відзначайте у своїх календарях пік метеорного потоку Оріоніди 21 жовтня та готуйтеся до захоплюючого небесного шоу, яке може подарувати лише природа.

Визначення:

– Метеорний дощ: небесні явища, що характеризуються великою кількістю метеорів, що з’являються на нічному небі протягом відносно короткого періоду часу. Метеори, також відомі як «падаючі зірки», матеріалізуються, коли частинки комет або астероїдів потрапляють в атмосферу Землі та випаровуються через тертя.

– Комета Галлея: відома комета, яка обертається навколо Сонця кожні 75-76 років. Це породжує два щорічних метеорних дощі: Ета-Аквариди на початку травня та метеорний потік Оріоніди в жовтні.

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