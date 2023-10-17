Метеорний потік Оріоніди: вражаюче шоу в нічному небі

Осінь приносить не тільки низьку температуру, але й можливість спостерігати приголомшливий феєрверк природи — метеорний потік Оріоніди. Цей метеоритний дощ, що походить від знаменитої комети Галлея, освітлює нічне небо щожовтня, захоплюючи поглядів у Північній півкулі.

Хоча комету Галлея можна побачити на Землі лише раз на 76 років, ми маємо честь проходити крізь її кометний пил щороку з вересня по листопад. Це небесне явище породжує сліпучий метеорний потік Оріоніди, названий на честь сузір’я Оріона, яке виглядає як точка випромінювання цих метеорів.

Цього року пік активності метеорного потоку Оріоніди очікується 21 жовтня, що пропонує найкращу можливість спостерігати захоплююче видовище. Ці метеори відомі своєю винятковою швидкістю, мчачи через нашу атмосферу з приголомшливою швидкістю 41 милю на секунду. Велика швидкість Оріонід часто призводить до появи барвистих смуг світла, відомих як «потяги», які можна спостерігати протягом кількох секунд або навіть хвилин.

Окрім своєї швидкості, Оріоніди також відомі тим, що створюють вогняні кулі, які є інтенсивними вибухами світла. Незважаючи на пік активності, який припадає на 21 жовтня, любителі неба можуть почати спостерігати за Оріонідами після опівночі наприкінці вересня, а дощ можна спостерігати до кінця листопада.

Однак умови для перегляду цьогорічного піку можуть бути ідеальними не для всіх. У деяких частинах Техасу, на південному сході, північному сході, північному заході Тихого океану та середньому заході очікується хмарне небо, що погіршить видимість. З іншого боку, для тих, хто живе на південному заході, південних рівнинах, середній Атлантиці, а також у Центральній і Південній Флориді, кращий прогноз з меншою кількістю хмар, які закривають огляд.

Хоча майже 40% повний Місяць у ніч піку може вкрасти деяку увагу, дні до 21 жовтня є чудовою можливістю помітити падаючі зірки. Тонкий зростаючий Місяць 18 і 19 жовтня забезпечить кращі умови огляду.

Отже, візьміть ковдру, знайдіть зручне місце під нічним небом і готуйтеся бути зачарованими космічним видовищем, яким є метеорний потік Оріоніди. Свідок цих небесних явищ є нагадуванням про величезну красу та диво, які існують за межами нашого світу.

Визначення:

– Метеоритний дощ: небесна подія, коли здається, що численні метеори (або падаючі зірки) випромінюють з однієї точки на небі.

– Комета Галлея: періодична комета, яка обертається навколо Сонця приблизно раз на 76 років. Він відомий своїм характерним зовнішнім виглядом і востаннє його бачили з Землі в 1986 році.

джерела:

– NASA: Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору

– Погода FOX