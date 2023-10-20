Підготуйтеся до метеорного потоку Оріоніди цими вихідними

Не пропустіть вражаючий метеорний потік Оріоніди, який відбудеться цими вихідними. Очікується, що пік зливи досягне о 8:10 за східним часом у неділю, але видимі метеори смугатимуться по небу протягом усіх вихідних зі швидкістю від 20 до XNUMX метеорів на годину. Найкращий час для виявлення метеора – рано вранці, коли радіант або точка, звідки, здається, походять метеори, є найвищою.

Щоб мати найкращі шанси помітити метеор, експерти радять вийти на вулицю принаймні на 10-20 хвилин перед тим, як спостерігати за зірками, щоб ваші очі звикли до слабкого освітлення. Також ідеально знайти місце подалі від світлового забруднення з чітким видом на темне небо.

Метеорний потік Оріоніди викликаний уламками комети Галлея, однієї з найвідоміших комет. Хоча комету можна буде побачити лише в 2061 році, вона залишає за собою слід уламків, через який Земля проходить щороку, що призводить до появи Оріонід. Пил від комети швидко подорожує і випаровується, коли потрапляє в атмосферу, утворюючи яскраві смуги, які можна побачити як метеори. Оріоніди відомі своєю яскравістю та швидким рухом.

Після піку Оріонід цього року ще є п’ять інших метеорних дощів, які потрібно вловити, включаючи Південні Тауриди, Північні Тавриди, Леоніди, Гемініди та Урсиди. Крім того, у 2023 році залишилося три повні місяці – Місяць Мисливця, Місяць Бобра та Холодний Місяць.

Ці вихідні — чудова нагода побачити красу всесвіту та помилуватися небесними чудесами. Не пропустіть метеорний потік Оріоніди, сліпуче видовище, яке нагадує нам про давнє походження нашої Сонячної системи.

джерела:

– CNN

– EarthSky

– Американське метеорне товариство

– НАСА