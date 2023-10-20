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Підготуйтеся до метеорного потоку Оріоніди цими вихідними

ByГабріель Бота

Жовтень 20, 2023
Підготуйтеся до метеорного потоку Оріоніди цими вихідними

Не пропустіть вражаючий метеорний потік Оріоніди, який відбудеться цими вихідними. Очікується, що пік зливи досягне о 8:10 за східним часом у неділю, але видимі метеори смугатимуться по небу протягом усіх вихідних зі швидкістю від 20 до XNUMX метеорів на годину. Найкращий час для виявлення метеора – рано вранці, коли радіант або точка, звідки, здається, походять метеори, є найвищою.

Щоб мати найкращі шанси помітити метеор, експерти радять вийти на вулицю принаймні на 10-20 хвилин перед тим, як спостерігати за зірками, щоб ваші очі звикли до слабкого освітлення. Також ідеально знайти місце подалі від світлового забруднення з чітким видом на темне небо.

Метеорний потік Оріоніди викликаний уламками комети Галлея, однієї з найвідоміших комет. Хоча комету можна буде побачити лише в 2061 році, вона залишає за собою слід уламків, через який Земля проходить щороку, що призводить до появи Оріонід. Пил від комети швидко подорожує і випаровується, коли потрапляє в атмосферу, утворюючи яскраві смуги, які можна побачити як метеори. Оріоніди відомі своєю яскравістю та швидким рухом.

Після піку Оріонід цього року ще є п’ять інших метеорних дощів, які потрібно вловити, включаючи Південні Тауриди, Північні Тавриди, Леоніди, Гемініди та Урсиди. Крім того, у 2023 році залишилося три повні місяці – Місяць Мисливця, Місяць Бобра та Холодний Місяць.

Ці вихідні — чудова нагода побачити красу всесвіту та помилуватися небесними чудесами. Не пропустіть метеорний потік Оріоніди, сліпуче видовище, яке нагадує нам про давнє походження нашої Сонячної системи.

джерела:

– CNN

– EarthSky

– Американське метеорне товариство

– НАСА

By Габріель Бота

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