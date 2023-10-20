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Підготуйтеся до вражаючого метеоритного потоку Оріоніди цими вихідними

ByГабріель Бота

Жовтень 20, 2023
Підготуйтеся до вражаючого метеоритного потоку Оріоніди цими вихідними

Якщо ви шукаєте сліпуче небесне шоу, не забудьте подивитися на ці вихідні, щоб побачити метеорний потік Оріоніди. Пік зливи запланований на 8:10 за східним часом у неділю, але видимі метеори можна побачити, що летять по небу протягом усіх вихідних, зі швидкістю від 20 до XNUMX метеорів на годину. Цю астрономічну подію можна спостерігати з будь-якої частини світу вночі.

Щоб збільшити шанси помітити метеор, рекомендується виходити рано вранці. Радіант, який є точкою, звідки, здається, походять метеори, буде найвищим приблизно о 2 годині ночі в будь-якому часовому поясі. Однак доктор Ешлі Кінг, дослідник планет з Музею природної історії в Лондоні, припускає, що метеори почнуть з’являтися, як тільки стемніє.

Одним із факторів, який слід враховувати, є фаза місяця під час цієї події. Цими вихідними Місяць перебуватиме у фазі першої чверті та зайде близько півночі. За даними Американського метеоритного товариства, яскравість Місяця може трохи заважати видимості метеорів. Кінг радить дочекатися заходу Місяця для оптимальних умов перегляду. Навіть якщо ви перебуваєте в місті зі світловим забрудненням, ви все одно зможете побачити кілька метеорів, проявивши трохи терпіння.

Метеорний потік Оріоніди відбувається щорічно, коли Земля проходить крізь уламки, залишені кометою Галлея. Коли фрагменти потрапляють в атмосферу Землі, вони створюють сліпучі смуги світла в небі. Цей метеоритний потік названий на честь сузір’я Оріона, звідки випромінюються метеори.

Не пропустіть цю можливість стати свідком прекрасного феєрверку природи. Знайдіть темне місце подалі від міських вогнів, розслабтеся та насолоджуйтеся захоплюючим шоу, створеним метеорним потоком Оріоніди.

джерела:

– EarthSky
– Американське метеорне товариство

By Габріель Бота

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