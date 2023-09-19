Розуміння переходу від спонтанної до навмисної поведінки у немовлят

Дослідники з Атлантичного університету Флориди пролили світло на процес переходу немовлят від спонтанної до навмисної поведінки. Завдяки дослідженню, присвяченому немовлятам, вчені виявили, що коли немовлята усвідомлюють, що їхні дії змушують рухатися мобільний телефон, у них зростає стимуляція до руху, що призводить до позитивного зворотного зв’язку.

Дослідження включало прив’язування ніг немовлят до дитячого мобіля, встановленого на ліжечку. Кожен рух ніжок немовлят викликав рух мобільника, що, у свою чергу, стимулювало немовлят рухатися ще більше. Цей позитивний відгук підкреслив причинно-наслідковий зв’язок між немовлям і мобільним телефоном. Дослідники помітили, що момент усвідомлення, позначений різким збільшенням швидкості рухів немовлят, представляє «народження волі».

Вимірюючи рухи немовлят і мобільних пристроїв, дослідники виявили динамічні та координаційні особливості цього моменту. У дослідженні «агентність» розглядається як властивість, що виникає внаслідок функціонального зв’язку організму та середовища. Це припустило, що свобода волі виникає через процес самоорганізації, який характеризується як рухом, так і нерухомістю, надаючи значущу інформацію немовлятам, коли вони досліджують світ.

Скотт Келсо, старший автор дослідження, підкреслив, що немовлята здатні змушувати речі відбуватися навмисно за допомогою динаміки координації рухів і нерухомості. Дослідження також підкреслило, що відкриття, здійснене агентством, має спостережувані характеристики, які були визначені через чіткі кластери в часі та ступені виявлених спалахів активності немовлят.

Це дослідження доповнює наше розуміння раннього розвитку навмисної поведінки у людей. Це свідчить про те, що з раннього віку немовлята здатні розпізнавати причинно-наслідкові сили в своєму оточенні та навмисно орієнтуватися у світі.

джерела:

– Атлантичний університет Флориди

– Дослідження опубліковане в журналі Developmental Science