Розкриття таємниць Ганімеда: ближчий погляд на найбільший супутник Юпітера

Нове дослідження, проведене космічним кораблем НАСА «Юнона», оприлюднило вражаюче відкриття про Ганімед, найбільший супутник Юпітера. Відповідно до даних, зібраних 7 червня 2021 року, Юнона виявила мінеральні солі та органічні сполуки на поверхні Ганімеда, пропонуючи життєво важливе розуміння походження та складу Місяця.

На відміну від будь-якого іншого супутника в нашій Сонячній системі, Ганімед може похвалитися магнітним полем, яке захищає його темні та яскраві території, зосереджені навколо певних широт. Скотт Болтон, головний дослідник Юнони, припускає, що це спостереження може вказувати на наявність залишків розсолу глибокого океану, який колись досягав поверхні, а тепер замерз у часі.

Великі розміри Ганімеда вражають. З діаметром 3,273 милі (5,268 кілометрів) він перевищує за масштабом навіть планету Меркурій і карликову планету Плутон. Космічний корабель NASA Galileo спочатку виявив підземне море, що протікає під шарами льоду, потенційно містячи більше води, ніж усі океани Землі разом узяті, приблизно в 100 милях (160 кілометрів) нижче крижаної поверхні.

Недавні відкриття розкрили нові таємниці навколо поверхні Ганімеда. Архівні дані космічного телескопа Hubble вказують на пряме перетворення льоду на водяну пару, вириваючись із крижаної поверхні Місяця. Вчені вважають, що Ганімед має виразні рябини, борозенки та візерунки, які можуть бути результатом колосального зіткнення з небесним об’єктом шириною до 90 миль (150 кілометрів).

Цікаво, що космічний корабель Європейського космічного агентства Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) зараз прямує до Ганімеда. З очікуваним прибуттям наприкінці 2034 року JUICE стане першим космічним апаратом, який обертатиметься навколо супутника, крім нашого, проводячи широкі спостереження та обліт Ганімеда, Каллісто та Європи. Ця місія має на меті поглибити наше розуміння далеких супутників і карликових планет у нашій Сонячній системі та за її межами.

Зараз чудовий час, щоб побачити Ганімед у всій його красі. Оскільки Юпітер і його супутники досягають протистояння, Земля має ідеальне положення для спостереження за цим небесним видовищем. У бінокль можна помилуватися сліпучою присутністю Юпітера та побачити три або, можливо, всі чотири супутники Галілея: Ганімед, Європу, Каллісто та Іо.

Оскільки ми продовжуємо розгадувати таємниці Ганімеда, це нове знання відкриває двері для подальших досліджень і може пролити світло на формування та еволюцію небесних тіл у нашому величезному Всесвіті.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Що космічний корабель НАСА «Юнона» виявив про Ганімед?

Космічний корабель НАСА «Юнона» виявив мінеральні солі та органічні сполуки на поверхні Ганімеда, що свідчить про наявність розсолу глибокого океану, який досяг замерзлого світу.

2. Наскільки великий Ганімед порівняно з іншими небесними тілами?

Ганімед є найбільшим супутником у нашій Сонячній системі з діаметром 3,273 милі (5,268 кілометрів). Він перевершує за розмірами планету Меркурій і карликову планету Плутон.

3. Чи є у Ганімеда підземне море?

Так, у Ганімеда є підземне море, що тече між шарами льоду під крижаним панциром. Цей прихований океан може містити більше води, ніж усі океани Землі разом узяті.

4. Що зумовило унікальні особливості поверхні Ганімеда?

Вчені вважають, що ряба, рифлена та візерункова поверхня Ганімеда могла бути спричинена зіткненням із масивним небесним об’єктом шириною до 90 миль (150 кілометрів).

5. Яка мета місії космічного корабля JUICE Європейського космічного агентства?

Космічний корабель JUICE має на меті облетіти навколо Ганімеда, ставши першим космічним апаратом, який здійснив це навколо супутника, відмінного від нашого. Він проводитиме широкі спостереження та обльоти Ганімеда, Європи та Каллісто, покращуючи наше розуміння далеких супутників і карликових планет.

6. Як я можу побачити Ганімед?

Під час протистояння Юпітера Юпітер і його супутники наближаються до Землі найближче. За допомогою бінокля можна спостерігати Ганімед разом з іншими супутниками Галілея, коли вони обертаються навколо Юпітера.