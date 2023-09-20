Нова мозаїка розкриває безпрецедентні деталі кратера Шеклтон на південному полюсі Місяця

NASA опублікувало нове мозаїчне зображення кратера Шеклтон, постійно затіненого ударного кратера, розташованого на південному полюсі Місяця. Це зображення, створене Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) і командами ShadowCam, забезпечує рідкісний і детальний вид кратера.

LROC, який обертається навколо Місяця з 2009 року, і ShadowCam, інструмент на борту космічного корабля Корейського інституту аерокосмічних досліджень під назвою Danuri, запущений у серпні 2022 року, мають свої унікальні функції для спостереження за Місяцем. LROC розроблений для роботи в умовах слабкого освітлення, але має обмежені можливості для фотографування затінених ділянок, на які ніколи не потрапляє пряме сонячне світло. З іншого боку, ShadowCam у 200 разів більш світлочутливий, ніж LROC, покладаючись на сонячне світло, що відбивається від геологічних особливостей Місяця або Землі, для зйомки зображень у слабо освітлених областях.

Нещодавня мозаїка була створена шляхом об’єднання зображень із цих двох камер, що дозволяє отримати всебічне зображення як найяскравіших, так і найтемніших частин Місяця. Кратер Шеклтон, який характеризується постійно затіненим дном, частково освітлюється сонцем у трьох точках свого краю більше 90% року через легкий нахил осі Місяця. Вважається, що ці затінені регіони потенційно можуть містити резервуари водяного льоду, безцінний ресурс для майбутніх пілотованих місій на Місяць.

NASA також підкреслило, що ці добре освітлені регіони в кратері Шеклтон можуть бути використані для використання сонячної енергії для базового табору під час майбутніх місій, з поїздками в затінені регіони для дослідження низькотемпературного кратера. Крім того, південний полюс Місяця забезпечує постійний зв’язок із Землею, що робить його ідеальним місцем для досліджень.

Публікація цього детального зображення кратера Шеклтон дає дослідникам цінну інформацію та краще розуміння геології Місяця. Це також прокладає шлях для майбутніх досліджень і використання ресурсів Місяця людськими місіями.

джерела:

– НАСА