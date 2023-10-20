Екіпаж Експедиції 70 проводить дослідження космічного здоров’я та науки про Землю на Міжнародній космічній станції

Екіпаж Експедиції 70 Міжнародної космічної станції (МКС) був зайнятий проведенням різноманітних наукових досліджень і виконанням завдань з обслуговування. МКС, великий космічний корабель на навколоземній орбіті, служить дослідницькою лабораторією та космодромом для міжнародного співробітництва в дослідженні космосу. Починаючи з 2000 року тут постійно чергують екіпажі астронавтів і космонавтів з усього світу.

Одним із досліджень, які проводяться, є аналіз ДНК, який допомагає зберегти екіпажі та космічні кораблі в безпеці з меншою залежністю від Землі. Астронавт Жасмін Могбелі використовував портативний секвенатор ДНК, щоб ідентифікувати бактерії, вилучені зі зразків води станції. Це технологічне дослідження сприятиме планам NASA щодо майбутніх місій на Місяць, Марс і за їх межами.

Інше дослідження передбачає використання переносних пристроїв для моніторингу здоров’я астронавта. Астронавт Могбелі носив жилет Bio-Monitor і пов’язку на голові протягом 48-годинного сеансу, щоб перевірити їх здатність стежити за здоров’ям, мінімально втручаючись у повсякденну діяльність.

Командир Європейського космічного агентства (ESA) Андреас Могенсен працював у куполі, перевіряючи здатність вдосконаленої камери спостерігати за грозами на Землі та їх електричною активністю. Зібрані дані можуть покращити знання про атмосферу та призвести до використання в космосі в майбутньому.

Також були проведені планові перевірки та технічне обслуговування. Наприклад, бортінженер NASA Лорал О'Хара сфотографувала аварійне обладнання, перевірила її артеріальний тиск і вийняла компоненти зі скафандра. Астронавт Сатоші Фурукава з JAXA замінив фільтри в бардачковому ящику Life Science і поміняв касети зі зразками в лабораторії матеріалознавства.

Екіпаж також готується до виходу у відкритий космос, який запланований на 2:10 за східним літнім часом. Космонавти Олег Кононенко та Микола проведуть вихід у відкритий космос, який передбачає виконання різноманітних завдань за межами МКС.

Ці поточні дослідження та завдання сприяють нашому розумінню космічного здоров’я, науки про Землю та обслуговування Міжнародної космічної станції.

джерела:

– Міжнародна космічна станція (МКС): НАСА

– ДНК: Британіка

– Марс: НАСА

– ESA: Європейське космічне агентство

– JAXA: Японське агентство аерокосмічних досліджень

– EDT: TimeandDate.com