Цими вихідними жителі Онтаріо матимуть можливість спостерігати приголомшливий метеоритний дощ Оріоніди. Для тих, хто цікавиться, де найкраще побачити цю небесну подію в Онтаріо, не дивіться далі, ніж Національний парк Пукасква. Нещодавно онлайн-казино визнало національний парк Пукасква одним із найкращих національних парків Канади, де спостерігався пік метеоритного дощу.

Метеорний потік Оріоніди, відомий як «один із найкрасивіших дощів року», досягне свого піку в суботу, 21 жовтня. OnlineCasinos проаналізували такі фактори, як якість неба, світлове забруднення та популярність Instagram, щоб визначити найкращі національні парки Канади для спостереження за зірками. Національний парк Пукасква в Онтаріо зайняв сьоме місце з 7 парків із вражаючою загальною оцінкою спостереження за зірками 10.

Національний парк Пукасква, розташований на березі Верхнього озера, є притулком для дикої природи з різноманітним біорізноманіттям. Його віддалена дика природа та мінімальне світлове забруднення створюють ідеальні умови для спостереження за падаючими зірками. З парку відкриваються захоплюючі краєвиди та чисте небо, що робить його ідеальним місцем для спостереження за метеорним потоком Оріоніди.

NASA описує метеори Оріоніди як яскраві та швидкорухомі. Під час свого піку метеоритний дощ щогодини вироблятиме близько 15-20 падаючих зірок. Рекомендується відвідати національний парк Пукасква ввечері в ці вихідні, щоб побачити це астрономічне видовище.

Крім національного парку Пукасква, в рейтинг увійшли й інші національні парки Канади, які ідеально підходять для спостереження за зірками. Серед них Національний парк Банф, Національний парк Глейшер, Національний парк Джаспер, Національний парк Йохо тощо.

Тепер, озброївшись знаннями про найкраще місце для спостереження за метеорним дощем Оріоніди в Онтаріо, настав час зібрати своїх супутників, які спостерігають за зірками, і вирушити в дивовижну подорож під нічним небом.

джерела:

– Рейтинг онлайн-казино

– НАСА