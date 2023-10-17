Величезний хімічний всесвіт: дослідження невідомого

За підрахунками вчених, у Всесвіті існують мільярди хімічних сполук, і лише 1% із них ідентифіковано досі. Ці невідкриті сполуки мають потенціал для вирішення таких проблем, як видалення парникових газів і медичні прориви.

Коли в 1869 році Дмитро Менделєєв винайшов періодичну таблицю елементів, вчені почали відкривати хімічні речовини, які сформували сучасний світ. Хоча елементи складаються з одного типу атомів, хімічні сполуки складаються з двох або більше атомів. Деякі сполуки виникають у природі, як-от вода (з водню та кисню), тоді як інші створюються в результаті лабораторних експериментів і виробничих процесів, як-от нейлон.

Щоб зрозуміти величезність хімічного всесвіту, ми повинні розглянути кількість можливих хімічних сполук, які можна утворити за допомогою 118 відомих елементів. Починаючи з двоатомних сполук, існує 6,903 можливі комбінації. Триатомні сполуки нараховують приблизно 1.6 мільйона, і оскільки сполуки стають складнішими, нам знадобиться кожен на Землі, щоб створити всі ці комбінації, кілька разів. Однак структура і стабільність сполуки ускладнюють і ускладнюють їх синтез.

Найбільша хімічна сполука, створена на сьогодні, містить майже 3 мільйони атомів, і її функція досі невідома. Тим не менш, подібні сполуки використовуються для захисту ліків від раку в організмі, поки вони не досягнуть цільового місця.

Незважаючи на те, що в хімії існують певні правила, їх можна змінювати, створюючи додаткові можливості для хімічних сполук. Навіть благородні гази, як правило, не реакційноздатні, за певних обставин можуть утворювати сполуки. Екстремальні середовища, такі як умови далекого космосу, розширюють сферу можливих сполук. Вуглець, який зазвичай любить приєднуватися до одного-чотирьох інших атомів, може тимчасово зв’язуватися з п’ятьма атомами, подібно до того, як автобус із максимальною місткістю чотири може короткочасно перевозити більше пасажирів.

Хіміки часто проводять свою кар’єру, намагаючись створити сполуки, які суперечать традиційним хімічним правилам, іноді досягаючи успіху в своїх починаннях. Вони також досліджують, чи можуть певні сполуки існувати лише в космосі чи в екстремальних середовищах, таких як гідротермальні джерела на дні океану.

У пошуках нових сполук вчені часто звертаються до споріднених сполук або хімічних реакцій. Змінюючи відомі сполуки або використовуючи нові вихідні матеріали у знайомих реакціях, вони можуть шукати «відомі невідомі». Дослідження світу природи також призвело до важливих відкриттів, таких як ідентифікація пеніциліну в 1928 році, коли Олександр Флемінг спостерігав його антибактеріальні властивості.

Розуміння структури сполук має вирішальне значення для виявлення їхніх властивостей і пошуку подібних сполук. Винахід рентгенівських методів, подібних до розробленого Дороті Кроуфут Ходжкін, полегшив визначення структури нових сполук. Зараз, як ніколи, у дослідників є інструменти, щоб заглибитися в невідомі глибини хімічного всесвіту.

джерела:

- «Зізнання хіміка: я створюю молекули, яких не повинно існувати».

– Особисті знання та дослідження.