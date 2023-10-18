Величезний хімічний всесвіт: дослідження можливостей

Всесвіт наповнений незліченною кількістю хімічних сполук, кожна з яких має величезний потенціал. Однак вчені ідентифікували лише 1% цих сполук. Відкриття нових хімічних сполук має потенціал для вирішення численних проблем, від боротьби з парниковими газами до відкриття медичних проривів, подібних до відкриття пеніциліну.

Хіміки старанно досліджують сферу хімії відтоді, як Дмитро Менделєєв представив періодичну таблицю елементів у 1869 році. Хоча останні кілька елементів вимагали ядерного синтезу, зараз ми виявили 118 різних типів елементів. Але хімічний всесвіт виходить за межі елементів – хімічні сполуки також відіграють вирішальну роль.

Хімічні сполуки складаються з двох або більше атомів, тоді як елементи складаються з атомів одного типу. Вода, наприклад, є природною сполукою, що складається з атомів водню та кисню, тоді як нейлон є синтетичною сполукою, виробленою в лабораторіях.

Ми можемо почати з розгляду численних двоатомних сполук. Азот і кисень, утворюючи відповідно N2 і O2, складають 99% повітря, яким ми дихаємо. Теоретична кількість можливих двоатомних сполук становить 6,903. Якби хімік виготовляв одну сполуку на рік, ціле село хіміків знадобилося б на рік, щоб виробляти всі можливі двоатомні сполуки.

При розширенні до трьохатомних сполук, які включають такі знайомі приклади, як вода (H2O) і вуглекислий газ (CO2), існує приблизно 1.6 мільйона сполук. Якщо ми перейдемо ще далі до чотирьох- та п’ятиатомних сполук, кожна людина на Землі повинна буде створити по три сполуки. Крім того, виробництво всіх цих сполук потребуватиме багаторазової переробки всіх матеріалів у Всесвіті.

Проте це спрощення не пояснює складності та стабільності сполук. Найбільша сполука, створена на сьогоднішній день, складається з майже 3 мільйонів атомів, але її призначення ще повністю не з’ясовано. Сполуки такого масштабу мають потенційне застосування, наприклад, для захисту ліків від раку в організмі, доки вони не досягнуть своєї мети.

Незважаючи на здавалося б обмежувальні правила, хімія допускає гнучкість, що веде до ще більших можливостей. Навіть благородні гази, які не зв'язуються з іншими елементами, можуть утворювати сполуки. Наприклад, гідрид аргону (ArH+) був знайдений у космосі та відтворений у лабораторіях за екстремальних умов. Розглядаючи екстремальні середовища, кількість потенційних сполук розширюється.

Дослідники часто шукають нові сполуки на основі наявних знань. Це можна зробити шляхом модифікації відомих сполук або використання нових вихідних матеріалів у знайомих хімічних реакціях. Ці підходи дозволяють вченим досліджувати сферу відомих невідомих, подібно до будівництва будинків із кубиків LEGO.

Однак пошук справді нової хімії, невідомих невідомих потребує альтернативних стратегій. Хіміки часто шукають натхнення у світі природи. Одним із яскравих прикладів є відкриття пеніциліну в 1928 році, коли Олександр Флемінг спостерігав, як його цвіль запобігає росту бактерій. Ця випадкова знахідка призвела до величезного прогресу в медицині.

Величезність хімічного всесвіту містить неймовірні можливості та виклики. Заглиблюючись у незвідану територію невідкритих хімічних сполук, ми можемо знайти рішення, які можуть сформувати наше майбутнє.

джерела:

– Розмова (джерело статті)