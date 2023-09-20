В Африці знайшли стародавню дерев’яну конструкцію, якій, за оцінками, понад 475,000 XNUMX років

На берегах річки Каламбо в Замбії та Танзанії дослідники знайшли найстарішу дерев’яну споруду в світі. Ця структура, вік якої оцінюється в понад 475,000 XNUMX років, передує появі сучасної людини. Розташування колод було зроблено шляхом формування двох колод за допомогою гострих кам’яних знарядь і, можливо, служило доріжкою або платформою для предків людини, які жили в цій місцевості.

Сліди на колодах свідчать про те, що їх рубали, рубали та шкребли різними кам’яними знаряддями, знайденими на місці. Колода верби лежить на іншій колоді, закріпленій великою перевернутою U-подібною виїмкою. Професор Ларрі Бархем, провідний археолог з Ліверпульського університету, вважає, що ця споруда могла бути частиною доріжки, основою для платформи або навіть місцем для зберігання чи укриття.

Дерев’яні вироби, виявлені на місці, датовані принаймні 476,000 XNUMX років, задовго до появи Homo sapiens. Ймовірно, Homo heidelbergensis, попередник сучасних людей, створив цю структуру. Це відкриття є значущим, оскільки деревина рідко виживає протягом таких тривалих періодів, але заболочені відкладення на водоспаді Каламбо допомогли зберегти деревину.

Окрім колодної конструкції, були знайдені інші дерев’яні предмети, у тому числі копалка, клин, розщеплена гілка, яка могла бути частиною пастки, і колода, обрізана з обох кінців. Ці знахідки свідчать про те, що ранні люди використовували великі матеріали, такі як камінь і дерево, щоб формувати та трансформувати своє середовище.

Дослідники планують продовжити розкопки на цьому місці та сподіваються співпрацювати з урядом Замбії, щоб водоспад Каламбо було визнано об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Доктор Соня Гарманд з Університету Стоуні Брук назвала це відкриття новаторським, підкресливши його цінність у покращенні нашого розуміння використання органічних матеріалів під час ранньої еволюції людини.

джерела:

– Ліверпульський університет, професор Ларрі Бархем

– Університет Аберіствіта

– Університет Стоуні Брук, доктор Соня Гарманд

– Університет Редінга, доктор Аннеміке Мілкс