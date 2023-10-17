Мистецтво на тему палеонтології: співпраця людських і технологічних навичок

Мистецтво на тему палеонтології перетворюється на співпрацю між людьми-митцями та цифровими інструментами. Традиційні палеохудожники, які створюють мистецтво без допомоги технологій, стають рідкістю в цій галузі. Один із таких художників, Ян Врізен, спеціалізується на створенні доісторичних фонів для музейних експонатів і працював із такими установами, як Денверський музей природи та науки та Американський музей природної історії.

Незважаючи на свій 81 рік, Фрізен продовжує виконувати замовлення для тих, хто цінує його талант уявляти далеке минуле. Він співпрацює з геологами та палеонтологами, щоб створити намальовані вручну сцени, які оживляють стародавні пейзажі. Нещодавно Врізен завершив роботу над парою картин, на яких зображено знамениту кар’єру скам’янілостей, як вона виглядала 150 мільйонів років тому, і сцену з формації Моррісона Юрського періоду, як вона, ймовірно, виглядала 145 мільйонів років тому.

Ці картини замовив геолог Боб Рейнольдс, який хотів подарувати їх некомерційній організації Friends of Dinosaur Ridge. Картини демонструють стародавні пейзажі, які надихнули організацію на збереження скам’янілостей, яка спрямована на захист скам’янілостей і проведення освітніх програм для громадськості.

Нові картини будуть виставлені в Центрі виявлення хребта динозаврів, що дозволить відвідувачам уявити, якою була територія, коли її населяли динозаври. Хребет динозаврів, придбаний Оупен Спейсом округу Джефферсон у 1973 році, позначений національною природною пам’яткою Моррісона.

Ян Врізен — канадський художник, який зараз проживає в Міннесоті разом зі своєю дружиною та домашніми тваринами. Його набіг на палеомистецтво почався в 1970-х роках, коли він очолив проект у Королівському музеї Британської Колумбії. Відтоді він отримав визнання в цій галузі.

Хоча Фрізен віддає перевагу традиційним методам мистецтва, він визнає вплив технологій у своїй галузі. Він жартує, що він «неандерталець», коли справа доходить до роботи за комп’ютером, але розуміє, що цифрові навички все більше цінуються в галузі.

Загалом мистецтво на тему палеонтології стає результатом співпраці між людською творчістю та цифровими інструментами, що дозволяє таким художникам, як Ян Фрізен, оживляти далеке минуле за допомогою свого таланту та уяви.

джерела:

– Friends of Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Центр виявлення хребта динозаврів