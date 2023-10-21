Як давньогрецький міф про Прометея відображає нашу сучасну реальність

Прометей, титан, який викрав вогонь у богів і подарував його людству, здавна служив символом прогресу та небезпеки. З точки зору міфології, він розглядається як емансипатор, який повстає проти тиранії Зевса заради людства. Однак у нашому сучасному світі Прометей набуває іншого значення.

Промислова революція ознаменувала поворотний момент, коли сила вогню та технологій стала джерелом слави та катастрофи. Роман Мері Шеллі «Франкенштейн» із підзаголовком «Сучасний Прометей» підкреслив пиху та ідеалізм творця монстра. У цьому контексті Прометей представляє нашу здатність до самознищення та небезпеки технологічного перевищення.

В останні роки Prometheus пережив відродження в масовій культурі, що відображає наше двоїсте ставлення до технологій та їх наслідків. Фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер» проводить паралель між покаранням, яке зазнав міфічний Прометей, і Дж. Робертом Оппенгеймером, якого часто вважають батьком атомної бомби. Ця аналогія далі досліджується в театральній п’єсі Енні Дорсен «Прометей Вогненосець», яка розповідає про нашу залежність від штучного інтелекту.

Роман Бенджаміна Лабатута «Маніяк» розповідає про життя Джона фон Неймана, піонера штучного інтелекту та теорії ігор, якого також порівнюють із Прометеєм. Книга Лабатута, яку класифікують як художню літературу, намагається створити нову міфологію для сучасного світу, спираючись на реальних людей та їхні ідеї.

І Оппенгеймер, і фон Нейман, які тісно співпрацювали під час Манхеттенського проекту, представляють конвергенцію генія та можливість знищення людини. Їхня робота над квантовою теорією та атомною бомбою демонструє, як абстракція стає відчутною реальністю з катастрофічними наслідками.

Хоча руйнівна сила цих технологій очевидна, інтелектуальна драма полягає в тому, як ці абстрактні поняття стають конкретними проявами. Роль Оппенгеймера в розробці атомної бомби служить доказом концепції квантової теорії. Його покарання, як і міфічного Прометея, походить не від богів, а від одержувачів його дару.

Історія Прометея перегукується з нашою теперішньою реальністю, оскільки наша все більша залежність від технологій несе як прогрес, так і небезпеку. Вибір, який ми робимо в гонитві за знаннями та владою, може мати далекосяжні наслідки. Міф про Прометея служить застереженням, нагадуючи нам враховувати етичні наслідки наших дій і потенціал для самознищення.

джерела:

– «Як давньогрецький міф пояснює нашу жахливу сучасну реальність» А. О. Скотт, The New York Times