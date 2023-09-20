Чужорідні тіла: вивчення пандемій і вакцин через історію

В останній книзі Саймона Шами «Чужі тіла» він заглиблюється у світ пандемій минулого та сьогодення, підкреслюючи уроки, які ми засвоїли, а також ті, які нам ще потрібно зрозуміти. Основна увага в книзі присвячена життю та діяльності Вальдемара Мордехая Вольфа Гаффкіна, вченого, який розробив саморобні вакцини для боротьби з холерою та бубонною чумою наприкінці 19-го та на початку 20-го століть.

Твори Шами ведуть читачів у захоплюючу подорож життям Гафкіна, від його раннього досвіду захисту своєї громади від російських погромів до його навчання в престижному Інституті Пастера у Франції. Саме вакцина Хаффкіна привела його в Індію в 1893 році, де він став свідком її неймовірного успіху в боротьбі з холерою. Пізніше він досяг ще більшого тріумфу з вакциною для викорінення бубонної чуми.

Автор із захоплюючими подробицями описує ретельний процес, який Гефкін використовував для створення вакцини проти чуми, від вилучення рідини до культивування бацил у козячому бульйоні. Незважаючи на значний внесок Гаффкіна в охорону здоров'я в Індії, британська колоніальна влада зрештою втомилася від нього. Вони покладалися на більш агресивні заходи, такі як знищення сіл і виселення корінних жителів, які часто виявлялися неефективними. Успіх такого іноземця, як Гафкін, був ударом по їхній гордості, що призвело до його виїзду з Індії.

Хоча Шама містить деякі дотичні екскурсії та додаткові історії, його захоплення Геффкіном просвічується. Книжка завершується підтримкою Ентоні Фаучі та дивовижним роздумом про роль блакитної крові підковоноса у виробництві вакцини.

Робота Шами піднімає важливі питання про силу науки в боротьбі з пандеміями та роль людей у ​​їх власному знищенні. Незважаючи на наші успіхи, автор стверджує, що наші власні дії, такі як ядерна зброя та зміна клімату, становлять більшу загрозу для людства.

«Чужі тіла» є свідченням видатного життя та досягнень Вальдемара Мордехая Вольфа Гаффкіна. У цій біографії Саймон Шама підкреслює величезний вплив, який окремі вчені можуть мати перед обличчям глобальної кризи охорони здоров’я.

джерела:

– Шама, Саймон. «Іноземні тіла: пандемії, вакцини та здоров’я націй».

– Вінчестер, Саймон. «Знати те, що ми знаємо».