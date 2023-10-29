Прорив у дослідженні квантових точок, який отримав Нобелівську премію, змінює майбутнє екранів і не тільки

Квантові точки (КТ) стали новаторською технологією, яка революціонізувала наше розуміння світла, квантової механіки та екранів, якими ми користуємося щодня. Цього року Нобелівську премію з хімії отримали Луї Е. Брус, Мунгі Г. Бавенді та Олексій Єкімов за їхні дослідження та відкриття в галузі квантових точок.

Квантові точки — це надзвичайно крихітні мікрочастинки діаметром від 10 до 50 атомів. Вони мають дивовижну здатність поглинати синє світло у видимому спектрі ефективніше, ніж будь-який інший матеріал. Ця унікальна характеристика робить їх безцінними для розробки світлодіодних екранів і вдосконалення технологій камер.

Шлях до відкриття квантових точок почався незалежно в двох різних лабораторіях. Олексій Єкімов заглибився в дослідження напівпровідникових матеріалів, залитих у скло. Під час своїх експериментів він помітив, що менші частинки хлориду міді, налиті на скло, поглинають більше синього світла. Ці маленькі частинки стали першими виявленими квантовими точками.

Тим часом Луїс Е. Брус вивчав потенціал сонячної енергії для активізації хімічних реакцій. У своїх експериментах він синтезував крихітні частинки напівпровідника під назвою сульфід кадмію. Брус помітив, що ці менші частинки демонструють більше поглинання синього світла порівняно з більшими частинками. Це відкриття узгоджується з відкриттям Єкімова, підтверджуючи існування квантових точок.

Дослідник Монгі Г. Бавенді, колишній студент Бруса, продовжив цю місію в 1993 році. Бавенді та його команда розробили надійний метод виробництва квантових точок. Вводячи хімічні речовини-попередники в нагрітий розчинник, утворювалися кристали КТ, які можна було точно налаштувати на різні розміри. Цей прорив дозволив точно контролювати кольори світла, випромінюваного квантовими точками.

Питання та відповіді:

З: Що таке квантові точки?

Відповідь: Квантові точки — це надмалі мікрочастинки з діаметром від 10 до 50 атомів, відомі своєю винятковою здатністю поглинати синє світло.

З: Що можуть робити квантові точки?

A: Квантові точки мають широкий спектр застосувань. Вони широко використовуються в екранах QLED, де вони забезпечують більш насичені кольори та покращений контраст. Вони також обіцяють вдосконалити технологію камер і розробити прозорі сонячні панелі для збору енергії.

З: Як були відкриті квантові точки?

A: Квантові точки були незалежно відкриті Олексієм Єкімовим і Луїсом Е. Брусом на початку 1980-х років. Єкімов виявив, що менші частинки хлориду міді, настояні на склі, мають більше поглинання синього світла. Брус спостерігав подібне явище з більш дрібними частинками сульфіду кадмію.

З: Як виготовляються квантові точки?

A: Moungi G. Bawendi та його дослідницька група розробили метод виготовлення квантових точок шляхом введення хімічних речовин-попередників у нагрітий розчинник. Цей процес дозволяє точно контролювати та налаштовувати розмір і властивості квантових точок.

За роки, що минули після першого відкриття, квантові точки використовувалися в різних технологіях. Екрани QLED, наприклад, використовують квантові точки для випромінювання широкого спектру кольорів, що забезпечує більш точне відтворення кольорів. На відміну від звичайних світлодіодних екранів, екрани QLED пропонують більший контраст і яскраві кольори без будь-яких компромісів щодо глибини чорного.

Потенціал квантових точок виходить далеко за межі екранів. Цілком можливо, що вони можуть зіграти значну роль у вдосконаленні датчиків камери, особливо в умовах слабкого освітлення, і в розвитку технології інфрачервоного зображення. Крім того, інтеграція квантових точок у прозорі сонячні панелі є багатообіцяючою у виробленні електроенергії, зберігаючи естетичну привабливість вікон.

Важливість квантових точок виходить за рамки їх практичного застосування. Це новаторське дослідження демонструє глибокий вплив, який квантова наука може мати на повсякденні технології, а також складну взаємодію між світлом і молекулами, яка впливає на наше повсякденне життя.

джерела:

– https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/summary/