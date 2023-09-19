Рівнодення та північне сяйво: вражаюче видовище

Рівнодення, яке припадає на 23 вересня, може дати більше шансів, ніж зазвичай, стати свідками вражаючого видовища північного сяйва, також відомого як полярне сяйво. Магнітне поле Землі і нахил планети в цей час створюють сприятливі умови для виникнення цього природного світлового шоу. Хоча ніколи не існує остаточної гарантії побачити північне сяйво, рівнодення збільшує ймовірність, а не гарантує.

За словами Девіда Мура, редактора журналу Astronomy Ireland, найкращими місцями в Ірландії, щоб побачити північне сяйво, є північне узбережжя Північної Ірландії та Майо. Ці райони є ідеальними завдяки вільним краєвидам на Атлантичний океан, а також мінімальному світловому забрудненню від міст. Тим не менш, якщо небо ясне, північне сяйво можна побачити з будь-якої частини країни.

Феномен північного сяйва починається після того, як сонячні спалахи або виверження на Сонці викидають у космос мільярди тонн радіації. Приблизно через два дні після цих сонячних спалахів атомні частинки потрапляють в атмосферу Землі. Деякі з цих частинок потрапляють у пастку магнітного поля Землі та притягуються до Північного та Південного полюсів. Коли ці частинки стикаються з атомами та молекулами в атмосфері, вони створюють яскраві кольори, що асоціюються з північним сяйвом.

Щоб повністю відчути полярне сяйво, важливо триматися подалі від штучних вогнів. Життя в місті запропонує лише вид на основні дисплеї. Сонце проходить через цикли активності кожні 11 років, і його пік припадає на 2025 рік, що робить наступні кілька років особливо сприятливими для спостереження за північним сяйвом.

Astronomy Ireland надає службу оповіщення про полярне сяйво, публікуючи прогнози щодня вдень щодо стану неба на наступну ніч, включаючи можливість побачити полярне сяйво. Вогні можна спостерігати в різний час протягом ночі, іноді протягом кількох годин, а іноді лише на короткий період.

Хоча хмарне небо може перешкоджати перегляду, частки від сонця потрапляють в атмосферу значно вище хмар. Тому, коли є ясне небо, північне сяйво можна побачити у всій красі.