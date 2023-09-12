Японські вчені спостерігають надважкі ізотопи кисню

Вчені з Японії зробили важливе відкриття, вперше спостерігаючи надважкі ізотопи кисню кисень-27 (27O) і кисень-28 (28O). Команда Токійського технологічного інституту та RIKEN виявили, що ізотоп кисню-28, який вважався особливо стабільним, не був «подвійною магією», як вважалося раніше. Відкриття допоможе покращити наше розуміння ядерної структури та може мати наслідки для фізики нейтронних зірок.

Коли фізики-ядерники говорять про магічні числа, вони мають на увазі ситуацію, коли нуклони атома (протони та нейтрони) розташовані таким чином, що робить його ядро ​​надзвичайно стабільним. Атоми з певною кількістю протонів або нейтронів, наприклад 2, 8, 20, 28, 50, 82 або 126, навряд чи зазнають втрат енергії через радіоактивний розпад.

Концепцію магічного числа можна пояснити за допомогою моделі ядерної оболонки. Ядра можна розглядати як багатошарові оболонки, схожі на шари цибулі, кожна з яких має певну кількість «місць» для нейтронів або протонів. Коли оболонка заповнена нейтронами або протонами, вона вважається «закритою». У випадку кисню-16 (16O), який має вісім протонів і вісім нейтронів, перша оболонка заповнена двома нейтронами, а друга оболонка заповнена шістьма нейтронами, що робить його «подвійно магічним» ядром.

Ізотоп кисню-28 був кандидатом на статус подвійної магії, оскільки він має вісім протонів і 20 нейтронів, причому 20 нейтронів розподілені по трьох оболонках. Проте дослідники виявили, що енергетичний розрив між двома кінцевими орбіталями нейтронної оболонки був слабким, що дозволяло змішуватись між двома оболонками. Ця ерозія раковини не є звичайним і була неочікуваною для 28O.

Відкриття відсутності «подвійної магії» у кисню-28 є важливою подією для ядерної теорії. Це покращить наше розуміння ізотопів із великим відношенням нейтронів до протонів і допоможе оцінити невідомі ядерні взаємодії, такі як сили трьох нейтронів. Ці висновки можуть мати наслідки для вивчення властивостей нейтронних зірок.

джерела:

– Стаття про природу

– Фабрика радіоактивних ізотопних пучків RIKEN