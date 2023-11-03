Нещодавно виявлений вид мозазавра названий на честь скандинавської морської змії

Нещодавно вчені виявили новий вид мозазавра, стародавньої морської рептилії, яка жила близько 80 мільйонів років тому. Цей нещодавно відкритий вид був названий Jormungandr walhallaensis на честь скандинавської морської змії зі скандинавської міфології. Ім'я Йормунгандр відноситься до Мідгардського змія, міфічної істоти зі скандинавських легенд, яка, як кажуть, була породжена богом-трикстером Локі та була здатна оточити всю земну кулю.

Скам'янілості Jormungandr walhallaensis були знайдені поблизу Валгалли, міста в Північній Дакоті, яке отримало свою назву від Валгалли, великого залу героїв у скандинавській міфології. Дослідники вважають, що назва відображає як скандинавську міфологію, так і місце, де були виявлені скам'янілості.

Сама копалина, відома як NDGS 10838, складається з майже повного черепа, щелеп і деяких частин скелета, включаючи ребра та хребці. Мозазавр мав би приблизно 24 фути (7.3 метра) у довжину та мав тонше обличчя порівняно з іншими мозазаврами.

Хоча Jormungandr walhallaensis має схожість з іншими мозазаврами, він також має унікальні особливості, які відрізняють його від своїх родичів. Структура черепа цього мозазавра викликала труднощі для вчених у його класифікації та припускає, що група мозазаврів може бути більш різноманітною, ніж вважалося раніше.

Відкриття цього нового виду обіцяє подальше розуміння еволюції та різноманітності мозазаврів. Майбутні відкриття та аналіз додаткових скам'янілостей можуть пролити більше світла на позицію Jormungandr walhallaensis у родині мозазаврів.

Питання та відповіді:

З: Що таке мозазавр?

Відповідь: Мозазаври були великими морськими рептиліями, що харчувалися м’ясом, і жили в пізньому крейдяному періоді, приблизно 66-85 мільйонів років тому.

З: Як Jormungandr walhallaensis отримав свою назву?

Відповідь: Мозазавра назвали на честь скандинавського морського змія Йормунгандра зі скандинавської міфології, а також на честь міста Валгалла, де були знайдені скам’янілості.

З: Яке значення цього відкриття?

Відповідь: Відкриття Jormungandr walhallaensis доповнює наше розуміння різноманітності та еволюції мозазаврів у доісторичні часи.

З: Які унікальні особливості Jormungandr walhallaensis?

A: Jormungandr walhallaensis має поєднання ознак різних груп мозазаврів, що робить його відмінним і складним для класифікації.

З: Які додаткові дослідження потрібні?

Відповідь: Подальші дослідження, включаючи відкриття додаткових скам’янілостей, допоможуть прояснити зв’язок між Jormungandr walhallaensis та іншими мозазаврами та дадуть більше розуміння його біологічних характеристик та еволюційного значення.