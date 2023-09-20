Роль нової стовбурової клітини в краніосиностозі: проривне відкриття

Дослідники з Weill Cornell Medicine ідентифікували раніше невідомий тип стовбурових клітин, що утворюють кістку, що призводить до краніосиностозу, передчасного зрощення черепа у немовлят. Краніосиностоз зустрічається приблизно у однієї з кожні 2,500 немовлят і може перешкоджати розвитку мозку, якщо не лікувати хірургічним шляхом. Це революційне дослідження, опубліковане в Nature, проливає світло на аномальну проліферацію певного типу стовбурових клітин, які називаються стовбуровими клітинами DDR2+.

Команда дослідників досліджувала мишей із загальною мутацією, пов’язаною з краніосиностозом людини, і виявила, що ця мутація викликає аномальну проліферацію стовбурових клітин DDR2+, що призводить до передчасного зрощення черепа. Це відкриття відкриває нові можливості для лікування краніосиностозу шляхом націлювання та пригнічення цієї аномальної активності стовбурових клітин.

Щоб дослідити зв’язок між кісткоутворюючими стовбуровими клітинами та краніосиностозом, дослідники створили мишей, у яких стовбурові клітини CTSK+, раніше пов’язані з краніосиностозом, не мали одного з генів, відповідальних за його функцію. Всупереч їхнім очікуванням, ці мутації не активували стовбурові клітини черепа для злиття черепних пластин; замість цього вони призвели до виснаження цих стовбурових клітин у швах. Тяжкість злиття корелювала з виснаженням цих CTSK+ стовбурових клітин.

Співавтор, доктор Метт Грінблатт підкреслює потенціал цього відкриття, заявляючи: «Тепер ми можемо почати думати про лікування краніосиностозу не лише хірургічним шляхом, а й шляхом блокування цієї аномальної активності стовбурових клітин». Дослідження відкриває можливість розробки нових методів лікування, спрямованих на усунення першопричини краніосиностозу, що дає надію немовлятам і сім’ям, які постраждали від цього захворювання.

У пов’язаному дослідженні, опублікованому в Nature у 2018 році, та ж дослідницька група ідентифікувала інший тип стовбурових клітин, що формують кістку, під назвою CTSK+ стовбурові клітини. Це раннє відкриття спонукало до подальшого дослідження ролі цих стовбурових клітин у спричиненні краніосиностозу. Це нещодавнє дослідження базується на результатах попередніх досліджень, поглиблюючи наше розуміння складних механізмів, що лежать в основі цього стану.

Загалом, цей прорив у розумінні краніосиностозу прокладає шлях для розробки цільової терапії, яка потенційно може революціонізувати лікування цього захворювання та покращити результати для уражених немовлят.

джерела:

– Природа: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbyterian: [посилання не надано]