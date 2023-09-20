Роль аномальних стовбурових клітин у краніосиностозі

Краніосиностоз - це стан, який включає передчасне зрощення верхньої частини черепа у немовлят. Це може призвести до неправильного розвитку мозку, якщо його не лікувати. Дослідники Weill Cornell Medicine провели доклінічні дослідження, щоб краще зрозуміти основні причини краніосиностозу.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, було зосереджено на одній із найпоширеніших генних мутацій, пов’язаних із краніосиностозом. Дослідники виявили, що ця мутація індукує аномальну проліферацію раніше невідомого типу стовбурових клітин, що утворюють кістку, які називаються стовбуровими клітинами DDR2+. Ці клітини сприяють передчасному зрощенню черепа.

Раніше дослідники виявили інший тип стовбурових клітин, що формують кістки, відомий як стовбурові клітини CTSK+ у верхній частині черепа. Вони підозрювали, що ці клітини відіграють роль у краніосиностозі. Однак у цьому дослідженні дослідники виявили, що генна мутація, пов’язана з краніосиностозом, призвела до виснаження стовбурових клітин CTSK+, а не до їх активації. Це змусило їх дослідити роль стовбурових клітин DDR2+.

Подальші експерименти та аналіз показали, що стовбурові клітини DDR2+ відповідають за аномальне зрощення швів. Ці стовбурові клітини аномально розмножуються, коли стовбурові клітини CTSK+, які зазвичай пригнічують їх виробництво, відмирають через генну мутацію.

Дослідники також досліджували зразки людських тканин після операцій краніосиностозів і виявили схожі стовбурові клітини DDR2+ і CTSK+. Це підкреслює клінічну значущість їх результатів на мишах.

На підставі своїх висновків дослідники припускають, що придушення проліферації стовбурових клітин DDR2+ може бути потенційним засобом лікування краніосиностозу. Стовбурові клітини CTSK+ досягають цього придушення шляхом секреції білка фактора росту під назвою IGF-1. Дослідники припускають, що імітація цих методів може допомогти запобігти аномальному зрощенню черепа.

Дослідження відкриває нові можливості для лікування краніосиностозу, потенційно зменшуючи потребу в кількох операціях. Майбутні дослідження будуть зосереджені на виявленні інших типів стовбурових клітин черепа, що формують кістки, і подальшому розумінні складності цього стану.

джерела:

– https://weill.cornell.edu/

– Дослідження опубліковано в Nature, 2020