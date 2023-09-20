Вчені виявили багатообіцяючий інструмент для боротьби з втратою кісткової тканини під час дослідження космосу

Вчені зробили прорив у пошуку рішень для боротьби з втратою кісткової маси під час дослідження космосу. Команда дослідників підвищила терапевтичний потенціал молекули NELL-1, збільшивши період її напіввиведення з 5.5 годин до 15.5 годин. Це покращення дозволяє молекулі залишатися ефективною протягом більш тривалого періоду часу, не втрачаючи своєї біоактивності.

Для подальшого підвищення цільової ефективності дослідники біокон’югували інертну молекулу бісфосфонату (BP) з NELL-1, створивши «розумну» молекулу під назвою BP-NELL-PEG. Ця молекула спеціально націлена на кісткові тканини, що має вирішальне значення для боротьби з втратою кісткової маси під час тривалого перебування в умовах мікрогравітації.

Результати дослідження, опубліковані в журналі «npj Microgravity», продемонстрували, що BP-NELL-PEG демонструє вищу специфічність для кісткової тканини, не викликаючи жодних видимих ​​побічних ефектів. Це важлива подія, оскільки бісфосфонати зазвичай пов’язують із руйнівним впливом на кісткові тканини.

Дослідники вважають, що їхні висновки є великими перспективами для майбутнього дослідження космосу, особливо для місій, що передбачають тривале перебування в умовах мікрогравітації. Вони передбачають, що BP-NELL-PEG може стати цінним інструментом у боротьбі з втратою кісткової маси та погіршенням стану опорно-рухового апарату, особливо коли звичайне тренування з опірністю є неможливим через травми чи інші фактори, що втрачають працездатність.

Хоча дослідження показало багатообіцяючі результати, необхідні подальші дослідження на людях, щоб підтвердити його ефективність. Якщо ці дослідження й надалі будуть успішними, BP-NELL-PEG може революціонізувати спосіб боротьби астронавтів із втратою кісткової маси під час космічної подорожі. Цей прорив має потенціал для покращення загального стану здоров’я та самопочуття астронавтів, забезпечуючи успішні та безпечні місії в майбутньому.

джерела:

– Вихідна стаття (URL)

– Журнал: 'npj Microgravity'