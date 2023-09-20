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Багатообіцяюча терапія для зменшення втрати кісткової маси в космосі та на Землі

ByРоберт Ендрю

Вересень 20, 2023
Багатообіцяюча терапія для зменшення втрати кісткової маси в космосі та на Землі

Дослідники з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі (UCLA) розробили терапію, яка є багатообіцяючою для зменшення втрати кісткової маси внаслідок довготривалих космічних подорожей, а також дегенерації опорно-рухового апарату на Землі. Мікрогравітація, з якою стикаються астронавти в космосі, спричиняє втрату кісткової маси у 12 разів більшу, ніж на Землі, що становить загрозу здоров’ю скелета. Команда UCLA дослідила, чи може системна доставка NELL-подібної молекули-1 (NELL-1) допомогти зменшити цю втрату кісткової тканини.

NELL-1 є білком, який має вирішальне значення для розвитку кісток і підтримки щільності. Дослідники підсилили терапевтичний потенціал NELL-1, продовживши період його напіврозпаду та створивши «розумну» молекулу, яка спеціально діє на кісткові тканини, не викликаючи побічних ефектів. Результати, опубліковані в журналі «npj Microgravity», показали, що нова молекула, відома як BP-NELL-PEG, продемонструвала чудову специфічність для кісткової тканини, не викликаючи видимих ​​побічних ефектів.

За словами Чіа Су з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, ці відкриття мають величезні перспективи для майбутнього дослідження космосу, а також для боротьби з втратою кісткової маси та погіршенням опорно-рухового апарату на Землі. Канг Тінг з Інституту Форсайта додав, що BP-NELL-PEG може бути багатообіцяючим інструментом, коли звичайні тренування з опором неможливі через травми чи інші фактори.

Щоб перевірити терапію в реальних космічних умовах, дослідники провели дослідження на мишах. Половина мишей провела довгі дев'ять тижнів у мікрогравітації, щоб імітувати тривалу космічну подорож. Другу половину повернули на Землю через 4.5 тижні. Обидві групи отримували або BP-NELL-PEG, або контрольну речовину. Результати показали, що у мишей, які отримували BP-NELL-PEG, спостерігалося значне збільшення формування кісток. Крім того, не спостерігалося жодних явних несприятливих наслідків для здоров’я як у космічних, так і в земних мишей.

Ця терапія не тільки має потенціал для майбутніх космічних місій, але також пропонує потенційне лікування пацієнтів, які страждають на екстремальний остеопороз та інші захворювання, пов’язані з кістками на Землі. Для підтвердження цих висновків і повного вивчення терапевтичних переваг BP-NELL-PEG необхідні подальші дослідження на людях.

джерела:
– Каліфорнійський університет, Лос-Анджелес
– Інститут Форсайта
– npj Мікрогравітація

By Роберт Ендрю

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