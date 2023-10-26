Нове дослідження показує збільшення частоти та сили арктичних циклонів

У революційному дослідженні дослідники з Університету штату Північна Кароліна, Університету Аляски Фербенкс, Університету штату Північна Кароліна A&T і національних лабораторій Сандіа виявили переконливі докази того, що циклони в Арктиці стають все більш поширеними та більш інтенсивними. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth & Environment, використано великий набір даних, що охоплює кілька десятиліть, щоб проаналізувати та зрозуміти поведінку циклонів у регіоні.

Одним із ключових факторів дослідження став безпрецедентно потужний циклон, який обрушився на Арктику минулого року, швидкість вітру якого сягала 67 миль/год. Ця надзвичайна подія спонукала вчених дослідити, чи зростають такі шторми. Вивчаючи кліматичні дані, починаючи з 1950-х років, дослідники спостерігали значне збільшення розміру, сили та частоти арктичних циклонів за останні сімдесят років. Ці потужні шторми тривають довше, суттєво впливаючи на навколишнє середовище регіону.

Дослідження також виявило сильну кореляцію між підвищенням температури та утворенням циклонів в Арктиці. Оскільки температура в регіоні продовжує зростати, дослідники виявили, що градієнти температури відіграють вирішальну роль у визначенні розміру та сили циклонів. Крім того, було виявлено, що зміни в струминному потоці пов’язані з частішою появою арктичних циклонів, особливо в зимовий період. Посилення полярного повітря в тропосфері в літні місяці стало ще одним фактором, що сприяв поширенню циклонів.

Наслідки цього дослідження значні. Оскільки циклони більшого розміру та більшої інтенсивності обрушуються на Арктику, їхній вплив на морський лід стає більш помітним. Оскільки морський лід розпадається, процес зміни клімату в регіоні прискорюється, що призводить до подальших наслідків для глобальної кліматичної системи.

Це дослідження проливає нове світло на складну проблему, що розвивається, підкреслюючи нагальну потребу в подальших дослідженнях і діях для пом’якшення наслідків цих все більш частих і інтенсивних арктичних циклонів. Розуміючи фактори, що зумовлюють їх утворення та поведінку, вчені можуть краще передбачити та підготуватися до викликів, які створять ці потужні шторми в майбутньому.

FAQ

Що таке циклон?

Циклон — це великомасштабна погодна система, що характеризується центром низького тиску та сильними вітрами, що циркулюють навколо нього. Циклони можуть призвести до несприятливих погодних умов, зокрема сильних дощів, сильних вітрів і штормових хвиль.

Чому циклони важливі для Арктики?

Циклони в Арктичному регіоні мають важливі наслідки для місцевої кліматичної системи та глобальних кліматичних моделей. Ці шторми можуть сприяти розколу морського льоду та прискоренню темпів зміни клімату в Арктиці.

Який вплив підвищення температури на формування циклонів в Арктиці?

Підвищення температури в Арктиці пов'язане з утворенням циклонів. У міру потепління регіону зміна градієнтів температури та зміна струминного потоку відіграють роль у розмірі, силі та частоті цих штормів.

Як результати цього дослідження можуть інформувати майбутні дослідження та дії?

Уявлення, отримані в результаті цього дослідження, підкреслюють необхідність продовження досліджень і заходів щодо готовності до подолання збільшення кількості та інтенсивності арктичних циклонів. Розуміння основних факторів, що спричиняють ці шторми, має вирішальне значення для розробки стратегій пом’якшення їх впливу на навколишнє середовище та кліматичну систему.