Дослідження показує, що гірські породи є значним джерелом атмосферного вуглекислого газу

Недавнє дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature, представляє дивовижне відкриття про внесок гірських порід у рівень вуглекислого газу (CO2) в атмосфері. Дослідження показує, що природний процес вивітрювання гірських порід може викидати в атмосферу значну кількість CO2, потенційно конкуруючи з викидами від вулканів. Це відкриття ставить під сумнів наше поточне розуміння вуглецевого циклу та має наслідки для моделювання зміни клімату.

Хоча ідея зберігання надлишку вуглецю в гірських породах як стратегія пом’якшення кліматичних змін привернула увагу, це не є простим рішенням. Гірські породи можуть діяти як поглиначі вуглецю, коли певні мінерали поглинають CO2 під час хімічного вивітрювання, протидіючи викидам від вулканів. Однак дослідження визначає інший процес, у якому породи, особливо ті, що викидаються на поверхню Землі під час горобудівних подій, можуть виділяти CO2.

Цей викид CO2 відбувається, коли стародавні породи морського дна, що містять органічний вуглець з давно померлих організмів, піддаються впливу кисню та води після досягнення поверхні Землі. Вуглець реагує з киснем, у результаті чого CO2 виділяється в атмосферу. Замість того, щоб бути поглиначами вуглецю, ці вивітрювані породи стають джерелами CO2.

Для кількісної оцінки цього явища дослідники використали мікроелемент під назвою реній. Вони виявили, що природне вивітрювання гірських порід силікатних матеріалів вивільняє приблизно 68 мегатонн CO2 на рік, що еквівалентно викидам від опалення та охолодження будівель під час екстремальних погодних умов у США у 2022 році. Хоча це приблизно в 100 разів менше, ніж нинішній людський CO2. викиди від спалювання викопного палива подібні до кількості CO2, що виділяється вулканами в усьому світі, що робить його значним чинником природного циклу вуглецю на Землі.

Дослідження припускає, що ці випадки виділення вуглецю внаслідок вивітрювання гірських порід, можливо, змінювалися протягом історії Землі та могли впливати на глобальний клімат у періоди формування гір. Дослідники також досліджують, як спричинені людиною кліматичні зміни та посилення ерозії можуть призвести до збільшення цього природного витоку CO2 у наступному столітті.

Розуміння цих природних потоків CO2 від вивітрювання гірських порід допоможе вченим краще передбачити вуглецевий бюджет і покращити прогнозування зміни клімату. Це дослідження дозволяє зрозуміти складну взаємодію гірських порід, вуглекислого газу та кліматичної системи Землі.

джерела:

– Природа

– Науково-популярний

– Заява Оксфордського університету