Зниклі перехідні копалини в докембрії: ще один доказ проти дарвінівської еволюції

Раптова поява різноманітних типів тварин під час кембрійського вибуху давно кинула виклик дарвінівській еволюції. Згідно з цією теорією, складні біологічні новинки повинні були виникати поступово з плином часу, з численними проміжними формами. Однак у пізніх докембрійських шарах, які передували кембрійському вибуху, не було знайдено жодних перехідних скам’янілостей. Едіакарський період, який охоплює кінець докембрію, дійсно містить складні макро-скам'янілості, але їх зв'язок із пізнішими кембрійськими типами тварин залишається суперечливим.

Сам Чарльз Дарвін визнав це серйозним запереченням проти його теорії, зазначивши відсутність записів з величезних первісних періодів, що передували кембрійському шару. Найпоширенішим поясненням цієї відсутності є неповнота літопису скам’янілостей, що свідчить про те, що предки тварин повинні були існувати, але їх нелегко зберегти через їхні малі розміри та м’які тіла. Однак ця гіпотеза артефакту була спростована нещодавніми відкриттями едіакарських скам’янілостей, які могли дозволити зберегти невеликих м’яких тварин-попередників. Натомість у цих місцях виявлено лише викопні водорості та кілька проблемних організмів.

Недавнє дослідження, опубліковане в Trends in Ecology and Evolution, додає додаткові докази проти гіпотези артефакту. Палеонтологи під керівництвом Дерека Бріггса порівняли процеси скам'яніння і геологію докембрійських і кембрійських шарів і виявили повну відсутність тварин у докембрійських шарах, придатних для збереження. Вони пропонують м’яке максимальне обмеження давності тварин 789 мільйонів років тому. Умови типу сланцю Берджесса, які були запропоновані як середовище, сприятливе для раннього збереження тварин, не були пов’язані з викопними біотами, що датуються 789 мільйонами років тому або більше.

Автори дослідження припускають, що кріогенний розрив у винятково збережених біотах може пояснити раптову появу тварин пізніше. Однак ця інтерпретація, схоже, не враховує суперечливі докази, включаючи відсутність безперечних багатоплідних або двосторонніх тварин протягом цього часу. Більше того, інші дослідження поставили максимальне обмеження для перших тварин у ще більш молодому віці, ближче до початку кембрію.

Ці висновки кидають виклик поступовим припущенням дарвінівської еволюції та суперечать датуванням, запропонованим дослідженнями молекулярного годинника. Для біологів-еволюціоністів важливо визнати й усунути значні розбіжності між емпіричними даними та основними передбаченнями їхньої теорії.