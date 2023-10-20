Подорож до астероїда 16 Психея: дослідження народження Сонячної системи

Недавня астрономічна фотографія привернула увагу як вчених, так і любителів космосу. На зображенні зображено невелику колекцію гравію, що міститься в металевому контейнері, але надзвичайним є те, що цей гравій походить з астероїда. Як залишки первісного матеріалу від народження Сонячної системи, цей зразок має значну наукову цінність. Тепер новий космічний корабель вирушає на місію з дослідження іншого астероїда, відомого як 16 Психея, який складається переважно із заліза та споріднених металів.

Формування Сонячної системи було драматичним і складним процесом. Частинки пилу в хмарі, яка породила Сонце та планети, почали об’єднуватися, утворюючи грудки. Ці грудки іноді росли, прилипаючи до інших грудок, але зіткнення на високих швидкостях також призводило до того, що вони розпадалися на гравій і пил. Іноді траплялися зіткнення більших тіл, наприклад, коли Земля формувалася і її вдарив об’єкт розміром з Марс. Уламки від цього зіткнення зрештою призвели до створення як Землі, так і Місяця.

Коли матеріал стикався зі зростаючим небесним тілом, величезна кількість генерованої енергії вивільняла велику кількість тепла. Це призвело до утворення розплавленої скелі, яка поступово охолоджувалася протягом мільярдів років. Навіть до цього дня ядро ​​Землі залишається гарячим і частково розплавленим. Частина цього тепла походить від утворення планети, а решта – від розпаду радіоактивних елементів. Пил, який сформував планети, складався з різних гірських мінералів, льоду, заліза, нікелю та споріднених металів, а також слідів важких елементів, у тому числі радіоактивних.

Присутність заліза та його родичів у хмарах космічного пилу є наслідком виробництва енергії всередині зірок. Ці елементи є кінцевою точкою реакцій термоядерного синтезу в зірках, які потребують величезної кількості енергії, щоб створити щось поза ними. Отже, коли зірки колапсують і вибухають, вони викидають залізо та інші важкі елементи у Всесвіт. Цей процес призводить до утворення більш важких елементів, таких як золото, срібло, свинець і різні радіоактивні ізотопи.

Коли утворюється нова планета, суміш розплавлених матеріалів не поєднується легко. Більш легкі мінерали, такі як кремній і алюміній, піднімаються на поверхню планети, тоді як більш важкі залізо, магній і споріднені метали опускаються до середини. У разі руйнівного зіткнення з іншою планетою металеве ядро ​​може вижити і перетворитися на астероїд. Такий астероїд в основному складатиметься з нікелю та заліза, а також невеликої кількості інших важких елементів.

Є дві вагомі причини, чому вивчення нікелевих/залізних астероїдів, таких як 16 Psyche, становить інтерес. По-перше, він надає доступний зразок недосяжного ядра Землі, пропонуючи цінну інформацію про формування нашого світу та інших скелястих планет. По-друге, коли люди наважуються створити бази на Місяці та інших небесних тілах, наявність основних ресурсів стає надзвичайно важливою. Хоча вода широко доступна в космосі, будівельні матеріали, такі як сталь, важкі та громіздкі для транспортування з Землі. Таким чином, знаходження цих ресурсів на місці значно спростить майбутні космічні місії та зменшить витрати.

Досліджуючи склад і характеристики астероїдів, таких як 16 Psyche, вчені розгадують таємниці народження Сонячної системи та прокладають шлях для майбутніх досліджень і колонізації космосу.

джерела:

– Кен Таппінг, астроном Радіоастрофізичної обсерваторії Домініону в Пентіктоні.