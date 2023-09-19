Відкриття в Західній Австралії може призвести до нових родовищ рожевих діамантів

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, дослідники, які вивчають алмазне родовище Аргайл у Західній Австралії, зробили важливе відкриття, яке може виявити нові родовища дуже затребуваних рожевих алмазів. Алмазний рудник Аргайл, який зараз закритий, був джерелом 90% кольорових дорогоцінних каменів у світі. Рожеві діаманти найвищої якості можуть коштувати десятки мільйонів доларів.

Використовуючи лазери для аналізу мінералів і порід, видобутих із родовища Аргайл, дослідники виявили, що місце, де утворилися рожеві алмази, пов’язане з розпадом стародавнього суперконтиненту під назвою Нуна, який стався приблизно 1.3 мільярда років тому. Під час цього розпаду територія, де розташована шахта, розтягнулася, утворивши прогалини в земній корі, які дозволили магмі вийти на поверхню, приносячи з собою рожеві діаманти.

Традиційно родовища алмазів знаходять у вулканічних породах у центрі стародавніх континентів. Однак, щоб алмази мали рожевий або червоний колір, вони повинні зазнати інтенсивних сил від зіткнення тектонічних плит, які змінюють їхні кристалічні структури. Зіткнення Західної та Північної Австралії приблизно 1.8 мільярда років тому призвело до перетворення безбарвних алмазів у рожеві глибоко під земною корою.

Дослідницька група виявила, що відкладенням Аргайла 1.3 мільярда років, що вказує на те, що вони утворилися під час розпаду суперконтиненту Нуна. Дослідження показує, що з’єднання древніх континентів, утворене під час розпаду суперконтинентів, може відігравати вирішальну роль у формуванні родовищ рожевих алмазів. Ця знахідка може спрямувати дослідницькі зусилля в пошуках нових рожевих алмазоносних вулканів, що потенційно призведе до відкриття подібних родовищ в Австралії та інших частинах світу.

Підсумовуючи, дослідники, які вивчають родовище алмазів Аргайл у Західній Австралії, визначили геологічні умови, необхідні для утворення рожевих алмазів. Розпад стародавнього суперконтиненту Нуна створив прогалини в земній корі, що дозволило магмі винести рожеві алмази на поверхню. Відкриття свідчить про те, що з’єднання древніх континентів може містити ключ до пошуку нових родовищ рожевих алмазів.