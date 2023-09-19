Pink Diamond Discovery пропонує розуміння процесу формування

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Communications, дослідники, які вивчають родовище алмазів Аргайл у Західній Австралії, отримали нове уявлення про формування рожевих алмазів та інших кольорових різновидів. Шахта Аргайл, на яку припадає 90% рожевих алмазів у світі, зараз закрита, що робить ці дорогоцінні камені ще більш рідкісними та цінними. Шліфовані рожеві діаманти найвищої якості можуть досягати ціни в десятки мільйонів доларів.

Дослідження було зосереджено на розумінні геологічних умов, необхідних для утворення рожевих алмазів. Аналізуючи зразки з шахти Аргайл, вчені змогли визначити конкретні умови, необхідні для розвитку цих рідкісних дорогоцінних каменів. Ці знання потенційно можуть призвести до відкриття нових родовищ рожевих алмазів в інших областях.

Рожеві алмази утворюються під екстремальним тиском і високими температурами глибоко в мантії Землі. Вони складаються з чистого вуглецю, як і білі діаманти, але їхній унікальний колір походить від наявності рідкісної атомної структури, яка поглинає зелене світло. Точний процес того, як рожеві діаманти набувають свого кольору, досі залишається загадкою, але це нещодавнє дослідження наближає вчених до розгадки загадки.

Шахта Аргайл з її величезними запасами рожевих алмазів протягом кількох десятиліть була значним джерелом цих цінних дорогоцінних каменів. Його закриття в листопаді 2020 року означало кінець ери алмазної промисловості, підвищивши бажаність і цінність існуючих рожевих діамантів.

Хоча дослідження дає важливу інформацію про процес утворення рожевих діамантів, необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти умови, необхідні для їх створення. Тим не менш, це відкриття дає нову надію на майбутнє відкриття родовищ рожевих алмазів в інших частинах світу.

джерела:

– «Рожеві діаманти: дослідники розкривають геологічний рецепт найрідкісніших і найцінніших дорогоцінних каменів у світі» – CNN

– Дослідження: «Рожеві діаманти: уявлення про їх походження на основі сигнатур мікроелементів для родовища алмазів Аргайл, Західна Австралія» – Nature Communications