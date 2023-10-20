Нове дослідження виявило, що морські бактерії втратили джгутики та інші риси, коли повернулися в океан

Нещодавнє дослідження, проведене Об’єднаним інститутом генома Міністерства енергетики США у співпраці з дослідниками з Університету Невади, Лас-Вегас, виявило дивовижні відкриття щодо бактерій із типу Chloroflexota. Ці бактерії, відомі своєю здатністю розщеплювати забруднюючі речовини та переробляти вуглець, виявили, що в гарячих джерелах є джгутики, але вони втратили цю особливість, коли сотні мільйонів років тому еволюціонували до морського середовища.

Дослідники зосередилися саме на класі Chloroflexota під назвою Dehalococcoidia, який має здатність розкладати шкідливі хімічні речовини, що містяться в пестицидах і холодоагентах. Завдяки геному та метагеномному секвенуванню вони виявили, що Dehalococcoidia, що мешкає в гарячих джерелах, має джгутики, особливість, яка раніше не була відома у Chloroflexota. Навпаки, їхні аналоги, що живуть в океані, не мали джгутиків, що свідчить про те, що ці структури були втрачені під час еволюційної адаптації до морського середовища.

Дослідження також виявило інші дивовижні риси Dehalococcoidia гарячого джерела. Деякі з цих ознак зникли в бактеріях, які еволюціонували, щоб жити в океані, тоді як залишки інших ознак залишилися. Наприклад, і гарячі джерела, і мешканці океану Dehalococcoidia продемонстрували втрату клітинних стінок і складну модель еволюції для генів, пов’язаних із споживанням рослинних сполук. Це свідчить про те, що ці бактерії, ймовірно, покладаються на співпрацю з іншими мікроорганізмами у своєму співтоваристві, щоб розщепити рослинний матеріал.

Крім того, дослідники виявили, що Dehalococcoidia гарячого джерела має ферменти для синтезу або розкладання рослинних гормонів, що вказує на те, що їхні наземні аналоги можуть мати здатність маніпулювати ростом рослин.

Розуміння історії еволюції та унікальних характеристик бактерій Chloroflexota може мати важливі наслідки для створення мікроорганізмів для таких застосувань, як виробництво біопалива. Використовуючи їхні різноманітні метаболічні можливості, вчені зможуть розробити більш стійкі та ефективні процеси в різних галузях промисловості.

Подальші дослідження цих бактерій могли б пролити світло на потенційне використання мікробних процесів у виробництві біопалива та інших екологічних застосуваннях.

Джерело: Маріке Палмер та інші, Thermophilic Dehalococcoidia з незвичайними рисами, що проливають світло на несподіване минуле, The ISME Journal (2023).