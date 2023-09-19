Дослідження автокаталітичних циклів: до розуміння походження життя

Автокаталіз відіграє вирішальну роль у відтворенні та підтримці життя. Команда вчених з Університету Вісконсін-Медісон провела дослідження, щоб зрозуміти фундаментальні принципи автокаталізу та його потенційні наслідки для пошуку життя за межами Землі.

Автокаталіз відноситься до хімічної реакції, де продукт реакції діє як каталізатор тієї ж реакції. Іншими словами, реакція є самопідтримуваною та саморозвиваючою. Дослідники спеціально зосередилися на класі автокаталітичних циклів, які називаються автокаталітичними циклами на основі компропорціонування (CompACs).

Дослідники спочатку визначають концепцію пропорційності в CompAC. Компропорціонування включає реакцію між окисленою формою елемента або сполуки, позначеною як MHi, і відновленою формою, позначеною як MLo, що призводить до утворення двох проміжних станів MMed і пов’язаних відходів, позначених як XComp,M. Стехіометрія цієї реакції може змінюватися, і в деяких випадках також можуть бути задіяні додаткові харчові види.

Потім команда досліджує два допоміжні процеси, які можуть відбуватися в CompAC: окислювальний і відновний допоміжні процеси. Окислювальний процес використовує окислювач для перетворення MMed на MHi, що призводить до утворення окисного CompAC. З іншого боку, відновний процес включає відновник, який відновлює MMed до MLo, утворюючи відновний CompAC.

Щоб краще зрозуміти ці цикли, дослідники позначили різні компоненти кольором. Автокаталізатори, які відіграють ключову роль у циклах, підкреслені. Літери проміжного стану M виділені фіолетовим, червоним і золотистим кольорами, щоб показати їх найбільш окислений, проміжний і найбільш відновлений стан відповідно. Окисник і відновник, які беруть участь у допоміжних процесах, виділені синім і зеленим відповідно.

Розуміння принципів автокаталітичних циклів не тільки проливає світло на складність життя на Землі, але й дає цінну інформацію про потенційні умови, необхідні для появи життя деінде у Всесвіті. Визначивши найбільш вірогідні умови для автокаталізу, вчені можуть зосередити свій пошук життя на планетах, які демонструють подібні характеристики та потенціал для самопідтримуваних хімічних реакцій.

Це дослідження сприяє постійному дослідженню походження життя та можливості пошуку позаземних форм життя. Розширюючи наші знання про фундаментальні принципи, що лежать в основі відтворення та сталості життя, ми підходимо на крок ближче до розгадки таємниць Всесвіту.

джерела:

– Університет Вісконсін-Медісон