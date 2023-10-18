Астрономи отримують нові знання про магнітне поле Сонця

Команда міжнародних вчених, включаючи дослідників з Університету Шеффілда у Великобританії, зробила значний прорив у розумінні магнітного поля Сонця. Використовуючи дані, зібрані з сонячного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST) на Гаваях, найпотужнішого сонячного телескопа в світі, вчені змогли отримати безпрецедентні подробиці про магнітне поле «спокійної» поверхні Сонця. Ці дані впливають на наше розуміння передачі енергії між різними шарами Сонця та можуть допомогти пояснити, чому зовнішній шар, відомий як корона, у сотні разів гарячіший за поверхню.

Одним із ключових висновків спостережень є відкриття змієподібної моделі в магнітному полі нижньої сонячної атмосфери, також відомої як хромосфера. Ця закономірність має вирішальне значення для нашого розуміння енергетичних явищ, які відбуваються на Сонці, таких як нагрівання сонячної плазми до мільйонів Кельвінів і виникнення потужних вибухів, відомих як корональні викиди маси (CME). Дослідники вважають, що складні дрібномасштабні варіації в напрямку магнітного поля, які узгоджуються зі змієподібною схемою, свідчать про процес, званий магнітним перез’єднанням, коли протилежні магнітні поля взаємодіють і вивільняють енергію.

Попередні дослідження різниці температур між короною та поверхнею були зосереджені на сонячних плямах, великих і сильно магнітних областях на поверхні Сонця. Однак поточне дослідження виявило складність орієнтації магнітного поля в так званому «тихому сонці», яке вкрите меншими конвективними осередками, відомими як гранули. Ці гранули містять слабші, але більш динамічні магнітні поля, які можуть відігравати певну роль у збалансуванні енергетичного бюджету хромосфери.

DKIST, відкритий у 2022 році, надав вченим безпрецедентні можливості спостереження за Сонцем. Це дає їм змогу побачити особливості Сонця з вражаючим рівнем деталізації, схожим на те, щоб побачити маленьку монету зі значної відстані. Телескоп є результатом співпраці різних установ, зокрема Королівського університету в Белфасті, Національної сонячної обсерваторії, Інституту дослідження сонячної системи Макса Планка та Університету Етвеша Лоранда.

Проливаючи світло на складну природу магнітного поля Сонця, це дослідження наближає нас на крок до повного розуміння нашої життєдайної зірки.

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джерела:

– Шеффілдський університет

- Університет Королеви Белфаст

– Національна сонячна обсерваторія

Визначення:

– Магнітне перез’єднання: процес, у якому протилежні магнітні поля взаємодіють і вивільняють енергію.

– Корональні викиди маси (CME): потужні вибухи, які відбуваються в короні Сонця, вивільняючи величезну кількість плазми та електромагнітного випромінювання.

(Ця стаття базується на інформації з оригінальної статті, опублікованої Devdiscourse)