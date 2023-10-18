Астрономи отримують нові знання про магнітне поле Сонця за допомогою передового сонячного телескопа

Астрономи досягли значного прогресу в розкритті таємниць магнітного поля Сонця завдяки новаторським даним, зібраним із сонячного телескопа Даніеля К. Іноує (DKIST) на Гаваях. Цей потужний сонячний телескоп, яким керує Національний науковий фонд США (NSF), надав найдетальніші зображення магнітного поля Сонця на сьогодні.

Одним із ключових висновків на основі даних є відкриття змієподібної або змієподібної топології в магнітному полі «спокійної» поверхні Сонця, також відомої як хромосфера. Це нове розуміння геометрії магнітного поля має вирішальне значення для розуміння енергетичних явищ, які керують динамікою плазми в сонячній атмосфері.

Дослідники, зокрема вчені з Університету Шеффілда у Великій Британії, вважають, що ці дані можуть допомогти вирішити давню головоломку в астрофізиці: різка різниця температур між зовнішнім шаром Сонця, відомим як корона, та його поверхнею, фотосферою. Корона в сотні разів гарячіша за фотосферу, всупереч очікуванням.

Змієподібний малюнок у магнітному полі може зіграти роль у підживленні сонячної плазми до температур у мільйони Кельвінів. Ці магнітні поля також вважаються відповідальними за найбільші вибухи в Сонячній системі, відомі як корональні викиди маси (CME).

Раніше більшість досліджень коливань тепла між короною та фотосферою зосереджувалися на сонячних плямах, великих і сильно магнітних областях на поверхні Сонця. Однак нові відкриття підкреслюють важливість вивчення «тихого сонця» та його конвективних комірок, які називаються «гранулами», які містять слабші, але більш динамічні магнітні поля.

Безпрецедентна роздільна здатність DKIST дозволила дослідникам виявити складні варіації в напрямку магнітного поля, що свідчить про виникнення магнітного перез’єднання. Цей процес передбачає взаємодію двох магнітних полів, спрямованих у протилежних напрямках, і вивільнення енергії, яка сприяє нагріванню атмосфери Сонця.

Дослідження, проведене міжнародною командою вчених, у тому числі з Королівського університету Белфаста, Національної сонячної обсерваторії NSF та Інституту дослідження сонячної системи Макса Планка в Німеччині, було опубліковано в Astrophysical Journal Letters.

Цей прорив є значним кроком до розуміння роботи нашої життєдайної зірки Сонця. Сонячний телескоп DKIST відкрив нові шляхи у фізиці Сонця та надав захоплюючі результати, які викликали хвилювання серед вчених із різних установ.

Джерело: Університет Шеффілда, Рада науково-технологічних закладів, Університет Королівства в Белфасті.