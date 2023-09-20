Мікрогребінці: розкриття потенціалу високоефективних лазерів

Дослідники з Технологічного університету Чалмерса у Швеції досягли значного прориву в розробці мікрогребінців, зробивши їх у десять разів ефективнішими та відкривши двері для нових відкриттів у дослідженні космосу та охороні здоров’я. Мікрогребінці, які, по суті, є лінійками зі світла, мають потенціал революціонізувати різні сфери завдяки своїй здатності точно вимірювати частоти.

Мікрогребінець працює за допомогою лазера для надсилання фотонів, які циркулюють усередині мікрорезонатора, розділяючи світло на широкий діапазон частот. Ці частоти розташовані відносно одна одної, створюючи новий вид джерела світла з декількома частотами в унісон, подібно до лазерів.

Застосування мікрогребінців широке: від калібрування інструментів, що використовуються для пошуку екзопланет, до моніторингу здоров’я шляхом аналізу зразків дихання. Однак попередні мікрокомби стикалися з обмеженнями щодо ефективності, що не дозволяло їм повністю реалізувати свій потенціал.

Дослідники з Університету Чалмерса подолали це обмеження, розробивши метод, який збільшує потужність лазера мікрогребінця в десять разів і підвищує його ефективність приблизно з 1% до понад 50%. Цей метод передбачає використання двох мікрорезонаторів, які працюють разом для підвищення ефективності мікрогребінця.

Цей прорив є значущим, оскільки він виводить високоефективну лазерну технологію на більш широкий спектр ринків. Наприклад, мікрогребінці можна використовувати в модулях лідарів для автономних транспортних засобів, супутників GPS, безпілотних літальних апаратів зондування навколишнього середовища та центрів обробки даних для додатків AI, які потребують великої пропускної здатності.

Підвищення ефективності та потужності мікрогребінців має потенціал для прискорення прогресу в дослідженні космосу, охороні здоров’я та різних інших галузях. Це дослідження прокладає шлях для подальшого розвитку лазерних технологій і демонструє кардинальні можливості мікрогребінців.

джерела:

– Технологічний університет Чалмерса. «Дослідники Чалмерса створюють мікрогребінець, який може прокласти шлях для нових технологій». ScienceDaily. ScienceDaily, 11 березня 2021 р.

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