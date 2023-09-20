Новий аналіз гравітації Марса підтверджує існування стародавнього океану

Нещодавнє дослідження під керівництвом професора Ярослава Клокочника з Астрономічного інституту Чеської академії наук використало новий метод аналізу сили тяжіння Марса, щоб надати додаткові докази існування північного марсіанського палеоокеану. Дослідження, опубліковане в журналі Icarus, розширює попередні підходи та пропонує більш детальне розуміння масштабів стародавнього океану.

Висновки дослідження мають суттєве значення для пошуку води на Марсі та потенціалу минулого чи нинішнього життя на планеті. Дослідники відзначають, що цей метод гравітаційного аналізу може бути застосований до різних дисциплін, таких як геологія, геофізика, гідрологія та гляціологія, надаючи цінну інформацію про небесне тіло.

Традиційний підхід до картографування планетарної поверхні, заснований лише на гравітаційних аномаліях, був перевершений авторами, які запровадили новий процес, який аналізував гравітаційні аспекти, розраховані на основі вимірювань гравітаційних аномалій. Ці гравітаційні аспекти пропонують математичну характеристику гравітаційних сил, які діють різними елементами поверхні Марса, такими як гори та канави.

Щоб підтвердити свій аналіз, дослідники використали топографічні дані, отримані від інструменту Mars Orbital Laser Altimeter на борту NASA Mars Global Surveyor. Прилад складав карту планети протягом 4 з половиною років, надаючи важливу інформацію для розуміння поверхні Марса.

У попередній роботі професора Клокочніка також використовувалася ця техніка гравітаційного аналізу, щоб підтвердити існування палеозер і палеорічкових систем під пісками Сахари на Землі. Цей метод також використовувався для порівняння географічних особливостей Землі та Венери, допомагаючи нам зрозуміти різні небесні тіла.

Цей інноваційний підхід до аналізу сили тяжіння демонструє потенціал для подальшого дослідження та розуміння Марса та його геологічної історії. Це важливий крок вперед у розкритті таємниць минулого нашої сусідньої планети та можливості існування стародавніх океанів.

джерела:

Ярослав Клокочник та ін. Гравітаційні аспекти для Марса, Ікара (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Цитата: Новий аналіз гравітації Марса покращує розуміння можливого стародавнього океану (2023 р., 20 вересня) з https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-analysis-ancient-ocean.html

Університет Аляски Фербенкс