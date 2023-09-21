Новий метод підтверджує існування стародавнього океану на Марсі

Недавнє дослідження використало новий метод для аналізу сили тяжіння Марса, надаючи додаткові докази того, що на планеті колись був великий північний океан. Дослідження під керівництвом професора Ярослава Клокочника з Астрономічного інституту Чеської академії наук більш детально визначають масштаби північного марсіанського палеоокеану.

Опубліковане в журналі Icarus дослідження підкреслює використання гравітаційного підходу для виявлення присутності води на Марсі. Цей метод раніше був успішним у ідентифікації водних об’єктів на Землі, таких як берегова лінія давнього озера в північній Африці. Аналізуючи гравітаційні аспекти Марса, вчені отримують краще розуміння геологічних і гідрологічних характеристик планети.

Дослідники використовували процес, розроблений Klokočník, який включає аналіз аспектів гравітації, розрахованих на основі вимірювань гравітаційної аномалії. Гравітаційні аспекти — це математичні продукти, що характеризують гравітаційні аномалії планетарного тіла. Крім того, вони використали топографічні дані, отримані NASA Mars Global Surveyor.

Цей новий підхід значно вдосконалює попередні методи картографування поверхні виключно на основі гравітаційних аномалій. Інтегруючи топографічні дані, вчені можуть отримати більш повне розуміння марсіанської геології та геофізики.

Наслідки цього дослідження виходять за межі Марса, оскільки метод гравітаційних аспектів був застосований і до інших небесних тіл. В окремому дослідженні, опублікованому в Scientific Reports, цей метод використовувався для порівняння географічних особливостей Землі та Венери.

Результати цього дослідження сприяють розширенню наших знань про геологічну історію Марса та дають додаткові підказки про потенціал життя на планеті. Розуміння існування стародавніх океанів на Марсі є вирішальним кроком до розкриття можливості минулих або сучасних форм життя.

Визначення:

Гравітаційні аномалії: зони різної сили тяжіння, викликані особливостями поверхні планетарного тіла.

Гравітаційні аспекти: математичні продукти, які характеризують гравітаційні аномалії планетарного тіла.

Топографічні дані: інформація про форму та висоту земної поверхні планети чи іншого небесного тіла.

джерела:

– Дослідження опубліковане в журналі Icarus, пов’язаному з Відділом планетарних наук Американського астрономічного товариства.

– Дослідження опубліковано в Scientific Reports.

– Ярослав Клокочник – почесний професор Астрономічного інституту Чеської академії наук.

– Гюнтер Клетечка – доцент-дослідник Геофізичного інституту Фербенкс Університету Аляски та філії Карлового університету в Чеській Республіці.