Інструменти картографування розкривають таємниці підповерхневого водяного льоду на Марсі

Удосконалені методи картографування проливають нове світло на наявність підповерхневого водяного льоду на Марсі, пропонуючи цінну інформацію для майбутніх роботизованих і людських місій на Червону планету.

Вчені, які беруть участь у проекті NASA Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), створили три детальні карти, які показують розподіл льоду на різних глибинах. Використовуючи дані камери High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) на борту Mars Reconnaissance Orbiter, команда змогла удосконалити свої методи картографування та отримати більш чітке розуміння того, де присутній підповерхневий лід.

Карти, на яких зображено лід на глибині від нуля до одного метра, від одного до п’яти метрів і глибше п’яти метрів, служать важливим інструментом для планувальників місій і вчених. Зібрану інформацію можна використовувати для визначення потенційних місць посадки для майбутніх місій з вивчення мілкого льоду та сприяння видобутку ресурсів для підтримки життя та виробництва палива.

«Наші карти також важливі для майбутніх наземних місій, як роботів, так і людей. Планувальники місій, які хочуть вивчати мілководний лід, можуть використовувати наші карти як частину свого вибору місця посадки», – пояснює Натаніель Пуціг, один із головних дослідників проекту SWIM.

Ці карти також мають додаткове значення у сфері екзобіологічних досліджень. Лід на Марсі не тільки діє як цінний ресурс для підтримки людського життя, але також може відігравати певну роль у збереженні потенційних біосигнатур стародавнього життя. Лід може захистити ці делікатні сигнатури від шкідливого іонізуючого випромінювання, що зробить їх більш чутливими до виявлення майбутніми місіями.

Відкриття «багатокутної місцевості» є ще одним переконливим відкриттям у результаті картографічних зусиль. У цих регіонах підповерхневий лід сезонно розширюється та стискається, викликаючи утворення чітких полігональних тріщин на поверхні Марса. Спостереження цих тріщин, що поширюються навколо свіжих ударних кратерів, вказує на наявність прихованого льоду під поверхнею.

FAQ

1. Як створювалися карти підповерхневого водяного льоду на Марсі?

Карти були створені з використанням вдосконалених методів картографування та даних з камери HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Яке значення цих карт?

Карти допомагають планувальникам місій визначити потенційні місця посадки для майбутніх місій і сприяють дослідженню мілкого льоду та видобутку ресурсів на Марсі. Вони також мають цінність для екзобіологічних досліджень, оскільки лід може зберігати біосигнатури стародавнього життя.

3. Яка важливість «багатокутної місцевості»?

«Полігональний рельєф» означає утворення багатокутних тріщин на поверхні Марса, викликане сезонним розширенням і звуженням підповерхневого льоду. Спостереження за цими тріщинами навколо нових ударних кратерів свідчить про наявність прихованого льоду під поверхнею.

4. Які ще міркування необхідні для польотів людини на Марс?

Окрім водно-льодових ресурсів, під час планування людських місій на Марс необхідно враховувати безпеку місця посадки, сонячні та теплові характеристики та інші фактори.

джерело: phys.org