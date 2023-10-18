Нове відкриття: копалини лотаринозавра проливають світло на ранню еволюцію плезіозаврів

Команда палеонтологів з різних установ зробила нове захоплююче відкриття про еволюцію плезіозаврів, стародавньої групи морських істот. Дослідники вивчили скам'янілість лотарингозавра, що зберігається в Національному музеї природної історії Люксембурга, і виявили, що плезіозаври еволюціонували раніше, ніж вважалося раніше. Їхні висновки опубліковані в журналі Scientific Reports.

Плезіозаври були великими, схожими на акул істотами, які жили в океанах мільйони років тому. Вони були відомі своїм розміром і потужними щелепами, за що отримали прізвисько «морські вбивці». Завдяки своєму дослідженню палеонтологи дізналися, що деякі види плезіозаврів виростали до 14.5 метрів у довжину та мали дві пари бічних плавників, що давало їм виняткову спритність у переслідуванні здобичі.

Скам'янілість лотарингозавра була виявлена ​​поблизу Лотарингії, Франція, палеонтологами-любителями в 1983 році. Пізніше її дослідили дослідники з MNHN, перш ніж виставити на показ. Нове дослідження по-новому подивилося на скам’янілість і визначило його як новий рід, який вони назвали Lorrainosaurus. Дослідники також помітили, що ця конкретна скам'янілість була меншою за інші споріднені екземпляри, її довжина становила близько 6 метрів.

Досліджуючи особливості скам’янілостей лотарингозавра та порівнюючи їх з іншими знахідками, дослідницька група встановила, що лотарингозавр був одним із найдавніших плезіозаврів, який дав початок більшим морським рептиліям у пізніші періоди. Крім того, вони виявили, що плезіозаври еволюціонували раніше, ніж вважалося раніше, починаючи з середнього юрського періоду. Вони також виявили, що плезіозаври переважно населяли територію, яка зараз є Західною Європою.

Це нове відкриття дає цінну інформацію про ранню еволюцію та екологічне значення плезіозаврів. Він підкреслює, як ці вершинні хижаки існували та процвітали протягом приблизно 80 мільйонів років. Подальші дослідження в цій галузі продовжуватимуть поглиблювати наше розуміння доісторичного морського життя.

джерела:

– Свен Сакс та інші, Поява макрохижих пліозавридів біля ранньо-середньоюрського переходу, Наукові звіти (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y

– Стаття новин на Phys.org: новий погляд на лотарингозавра в музеї виявив, що плезіозаври виникли раніше, ніж вважалося